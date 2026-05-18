El carry trade de mercados emergentes se recupera tras pérdidas por conflicto en Irán

El carry trade de mercados emergentes ha recuperado después de las pérdidas relacionadas con el conflicto de Irán, según un informe de Bloomberg publicado el 18 de mayo de 2026.

La recuperación está siendo impulsada por el aumento de los precios del petróleo crudo, que refuerzan las expectativas de que las tasas de interés se mantendrán elevadas y fortalecerán las monedas de las naciones exportadoras de materias primas. Un índice que aproxima el carry trade ha subido aproximadamente un 2,6% desde su mínimo de marzo y ha aumentado alrededor de un 1,2% desde que comenzó el conflicto a fines de febrero. Esta medida calcula los retornos de pedir prestado en tres monedas de bajo rendimiento, el yen, el franco suizo y el yuan chino, e invertir en ocho monedas de mercados emergentes de mayor rendimiento, incluidos el real brasileño y el rand sudafricano.

El repunte en el precio del petróleo debido al conflicto en Oriente Medio está creando un impacto mixto en los mercados emergentes. Aunque inicialmente desencadenó una huida hacia la seguridad lejos del sector, el último mes ha visto a los inversores regresar a activos orientados al crecimiento. El aumento en los precios del crudo también ha fortalecido las apuestas de que los bancos centrales endurecerán agresivamente la política monetaria para controlar los precios al consumidor, asegurando que las tasas reales, las tasas nominales ajustadas por la inflación, sigan siendo atractivas.

Los traders han estado aumentando sus apuestas de que los precios elevados del petróleo mantendrán la inflación y las tasas de interés altas en las economías en desarrollo. El promedio de los swaps de tasas de interés a 12 meses de 14 economías de mercados emergentes ha aumentado a un 5,7% desde el 5% antes de que comenzara el conflicto con Irán, según datos recopilados por Bloomberg.

La recuperación en el carry trade también ha sido respaldada por una volatilidad de divisas relativamente baja. Un indicador de volatilidad de divisas de mercados emergentes a un mes actualmente se sitúa en un 7%, frente a un máximo del 9,23% a mediados de marzo, según un índice de JPMorgan Chase & Co. Una menor volatilidad apoya al carry trade al reducir el riesgo de que las fluctuaciones en los tipos de cambio borren las ganancias de las diferencias de tasas de interés.