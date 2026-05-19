Maddison: Es vergonzoso que estemos en esta posición mientras la lucha por el descenso de Tottenham llega al último día

Maddison: Es vergonzoso que estemos en esta posición mientras la lucha por...

James Maddison ha admitido que es “un poco vergonzoso” que el Tottenham se encuentre luchando por evitar el descenso en el último día de la temporada después de una derrota por 2-1 ante el Chelsea que dejó su supervivencia en la Premier League en juego.

Enzo Fernandez marcó un increíble gol desde larga distancia en el minuto 18 para darle la ventaja al Chelsea, antes de que Andrey Santos anotara desde seis yardas en el minuto 67 para duplicar la ventaja.

El gol desde corta distancia de Richarlison a falta de 16 minutos le dio esperanzas al Tottenham, pero no pudieron encontrar el empate, con un tiro libre de Maddison en tiempo de descuento que se fue por encima del travesaño en el acto final de la noche.

El Tottenham ahora debe evitar la derrota ante el Everton en el Tottenham Hotspur Stadium el domingo, o esperar que el Leeds United les haga un favor ante el West Ham, para asegurar su estatus en la máxima categoría.

Maddison, en apenas su segunda aparición de la temporada después de una larga ausencia por lesión, salió desde el banquillo con su equipo ya perdiendo por dos goles y no tiene dudas sobre la magnitud de lo que se requiere este fin de semana.

“Tenemos que darlo todo por el club, por el escudo, por los fans. Es un poco vergonzoso que estemos en esta posición. Vamos a necesitar a nuestros seguidores, que fueron increíbles esta noche. Creo que tenemos el mejor apoyo como visitante en la liga.”

En su regreso de lesión y sobre lo que puede aportar el domingo, Maddison fue honesto sobre los límites de su condición física.

“Es un momento terrible. Quieres entrar al campo con 1-0 y afectarlo. Es mucho más difícil con 2-0. Fue un poco un golpe cuando estaba entrando. He estado fuera mucho tiempo, así que no voy a estar al 100%. Tuve una lesión masiva y hay que respetar un poco la lesión. Voy a hacer lo que pueda el domingo.”

Agregó: “Es mi trabajo, es para lo que me pagan. No he jugado esta temporada, pero cuando lo hago, es lo que tenemos que hacer. Cualquiera que haya trabajado en el fútbol o haya tenido esta lesión, no es fácil volver. Sería catastrófico para mi carrera si algo sucediera.”

Context: El Tottenham se encuentra en peligro de descenso en la Premier League. Fact Check: No hay información incorrecta en el artículo.

Roberto De Zerbi se mostró frustrado pero desafiante en su evaluación después del partido, negándose a aceptar que el rendimiento justificaba el resultado mientras reconocía los momentos que le costaron a su equipo.

Tel estrelló un disparo en el poste al principio del partido, y Richarlison tuvo un cabezazo atajado por Sanchez antes de la hora, pero el Tottenham fue deshecho por el gol de Fernandez y luego perdió la posesión en un área peligrosa que permitió a Santos marcar el 2-0.

“Creamos una primera oportunidad de marcar con Tel. Fue una gran parada de Sanchez. Luego concedimos un gran gol debido a Fernandez, un gran jugador, podríamos haber hecho algo mejor. Luego nos mantuvimos en el juego hasta el segundo gol, perdimos un balón estúpido. Concedimos un segundo gol. Pero antes del segundo gol, creamos una gran oportunidad con Richarlison.”

“Creo que jugamos un muy buen partido. Perdimos.”

“Ahora no es momento de pensar demasiado en este partido. Tenemos que prepararnos para el próximo juego. Jugamos en nuestro estadio con nuestros seguidores. Con nuestras cualidades, con carácter, con orgullo y coraje, tenemos que jugar. Pero soy positivo porque hoy jugamos un buen partido.”

El West Ham juega contra el Leeds en la última jornada. Si el Tottenham no logra ganar ante el Everton y el West Ham suma tres puntos, la diferencia entre los equipos podría ser lo suficientemente cercana como para que la diferencia de goles determine quién desciende.