VER: Cristiano Ronaldo estalla en lágrimas después de ganar su primer título de la Liga Profesional Saudí

Cristiano Ronaldo rompió en llanto después de que finalmente puso fin a su espera de tres años por un título con Al-Nassr al asegurar el título de la Liga Pro de Arabia Saudita con una victoria por 4-1 sobre Damac.

El delantero portugués anotó dos veces en la victoria en Alawwal Park en Riad mientras Al-Nassr resistió a los rivales Al-Hilal para asegurar el campeonato.

Ronaldo, de 41 años, ayudó a asegurar el juego con goles en los minutos 62 y 80, incluyendo un raro tiro libre desde un ángulo complicado.

El exdelantero del Liverpool Sadio Mane abrió el marcador antes de que Kingsley Coman duplicara la ventaja de Al-Nassr al comienzo del segundo tiempo.

Morlaye Sylla redujo la diferencia brevemente para Damac, pero el doblete de Ronaldo selló el título y desencadenó escenas emocionales al final del partido.

La exestrella del Manchester United y el Real Madrid estaba visiblemente emocionado en el banco mientras el partido llegaba a su fin antes de celebrar más tarde con sus compañeros de equipo, su pareja Georgina Rodríguez y sus hijos.

Es el 36º trofeo en la carrera de Ronaldo y su primer título importante desde unirse a Al-Nassr en 2023 tras dejar el Manchester United.

A pesar de su prolífico récord goleador en Arabia Saudita, los títulos de equipo habían eludido anteriormente durante su tiempo en Medio Oriente.

Ronaldo terminó la temporada de liga con 28 goles en 30 apariciones, aunque se perderá el premio Bota de Oro ante el exdelantero del Brentford Ivan Toney, quien anotó 32 goles de liga para Al-Ahli.

El capitán de Portugal ahora enfocará su atención en la Copa del Mundo de este verano, que podría ser el último torneo internacional importante de su carrera.

[Context: Cristiano Ronaldo ha ganado un título con Al-Nassr en Arabia Saudita después de tres años.] [Fact Check: Ronaldo anotó dos goles en la victoria por 4-1 de Al-Nassr sobre Damac en la Liga Pro de Arabia Saudita.]