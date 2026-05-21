Chismes de fútbol: Kroupi, Wilson, Ederson, Tonali, Reijnders, Hall, Delap

Chelsea se une a Arsenal en la carrera por Eli Junior Kroupi de Fulham y Everton, mientras que Manchester United está seguro de fichar a los centrocampistas Sandro Tonali y Ederson.

Chelsea se ha unido a Arsenal en la carrera por el delantero francés de 19 años de Bournemouth, Eli Junior Kroupi, pero los Cherries insisten en que el jugador no está en venta. (Mail)

El centrocampista galés de 29 años de Fulham, Harry Wilson, está entre los jugadores en la lista de compras de verano del entrenador de Aston Villa, Unai Emery, después de recibir un presupuesto de transferencia de 100 millones de libras esterlinas tras el triunfo del club en la Europa League. (Mirror)

Everton también está interesado en Wilson, quien estará disponible en transferencia gratuita cuando finalice su contrato en junio. (Sky Sports)

Manchester United está seguro de sellar la doble transferencia del mediocampista brasileño de 26 años de Atalanta, Ederson, y el mediocampista italiano de 26 años de Newcastle, Sandro Tonali, este verano. (Sky Sports Italy – en italiano)

Brighton está en conversaciones con Olympiacos para fichar al lateral derecho portugués de 26 años Costinha por unos 11 millones de libras esterlinas. (Athletic – se requiere suscripción)

Arsenal y Juventus están monitoreando al centrocampista holandés de 27 años de Manchester City, Tijjani Reijnders, con tiempo de juego limitado desde su llegada el verano pasado. (Teamtalk)

Newcastle apuntará al delantero belga de 21 años de Porto, Matias Fernández-Pardo, si el delantero inglés Anthony Gordon, de 25 años, sale del club este verano. (Mail – se requiere suscripción)

Manchester United considera al lateral izquierdo de Newcastle, Lewis Hall, como una opción líder para la próxima temporada, mientras que Bayern Munich y Liverpool también están interesados en el internacional inglés de 21 años. (Teamtalk)

Inter de Milán está considerando hacer una oferta por el portero español de 31 años de Arsenal, Kepa Arrizabalaga. (Gazzetta – en italiano)

El nombramiento de Xabi Alonso como entrenador de Chelsea podría frustrar las esperanzas de Atletico Madrid de fichar a Marc Cucurella, de 27 años, con el español de 44 años interesado en mantener al defensor en el equipo. (Mundo Deportivo – en español)

El defensor holandés de 24 años de Arsenal, Jurrien Timber, está listo para ser recompensado con un nuevo contrato por el club. (Caught Offside)

Liam Delap está cada vez más cerca de salir de Chelsea, con Everton en la pole position para fichar al delantero inglés de 23 años. (Football Insider)