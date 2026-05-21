El puesto helado de Argentina en el fin del mundo teme que el hantavirus enfríe el turismo

El sol brilla en Ushuaia, Argentina, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Joel Reyero)

Personas sentadas en un banco en Ushuaia, Argentina, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Joel Reyero)

Barcos en el muelle en Ushuaia, Argentina, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Joel Reyero)

Un águila posada en una rama en Ushuaia, Argentina, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Joel Reyero)

USHUAIA, Argentina | Los viajeros que esperan vislumbrar pingüinos de Magallanes y ballenas jorobadas han viajado en mayor número cada año a Ushuaia, el principal centro de cruceros antárticos en el punto más austral de Argentina.

La ciudad azotada por el viento que se anuncia a sí misma como el “fin del mundo” ahora teme por su futuro. En la última semana, el remoto puesto se encontró en el centro de especulaciones sobre el origen de un brote mortal de hantavirus en un crucero por el Atlántico después de que el Ministerio de Salud de Argentina dijera que estaba examinando si las primeras víctimas del brote, una pareja holandesa que murió en abril, contrajeron el virus transmitido por ratas allí.

Las preguntas rodean la investigación. Las autoridades de Ushuaia, la capital de la provincia izquierdista de Tierra del Fuego, que se ha enfrentado frecuentemente con el presidente libertario Javier Milei, dicen que son víctimas de una campaña de difamación. El Ministerio de Salud argentino dice que no puede descartar ningún destino visitado por los amantes de las aves holandeses durante su viaje de un mes por Argentina y Chile antes de abordar el barco en Ushuaia.

A pesar de la falta de evidencia que sugiera que el brote comenzó en Ushuaia, las personas aquí cuyo sustento depende de los visitantes extranjeros dicen que están sintiendo los efectos.

“Este es un lugar que hemos tratado de promover como lo más alejado posible de todos los problemas del mundo: la guerra, el racismo, los problemas de salud también”, dijo Julio Lovece, ex secretario de turismo de Ushuaia. “Hay preocupación porque nuestro principal atractivo son los paisajes limpios y puros, la idea imaginaria del fin del mundo”.

La ansiedad por el hantavirus hace que algunos viajeros lo reconsideren

La llegada del invierno ha vaciado Ushuaia, salvo por un puñado de turistas brasileños con chaquetas hinchadas y grandes capuchas que se balancean por las calles resbaladizas como los pingüinos que han venido a visitar.

“Nos preocupamos un poco de que esto fuera algo similar a lo que experimentamos con el COVID”, dijo Vinícius Pezzini, de 38 años, un banquero de inversiones de São Paulo en su luna de miel. “Pero por lo que parece, todo está funcionando normalmente”.

Mientras el viento subpolar patagónico sopla desde el Canal Beagle, los operadores turísticos ya están mirando hacia la temporada alta. En invierno es cuando los pasajeros con mucho dinero planean cruceros de verano a la Antártida. Varios agentes de viajes dijeron que los temores sobre la variante andina del hantavirus ya han provocado que algunos estadounidenses y europeos descarten reservas de cruceros para la próxima temporada. Se negaron a decir cuántos.

“Hemos visto varios pasajeros cancelando viajes, pero mi principal preocupación no son las cancelaciones sino las personas que estaban pensando en ir a Ushuaia pero tenían dos o tres destinos para elegir y ahora pueden ir al sudeste asiático o África”, dijo Ángel Brisighelli, propietario de la agencia de viajes Rumbo Sur, con sede en Ushuaia. “Ese daño no será visible hasta mucho más tarde”.

Es un recordatorio de cuán frágil sigue siendo la economía del turismo, especialmente para los cruceros que ocupan un lugar enorme en la imaginación del público cuando se trata de enfermedades infecciosas.

Algunos funcionarios de Tierra del Fuego están suscribiendo la filosofía de que toda prensa es buena prensa.

â€”Suframos una prÃ©dida de prestigio, sÃ. Pero ésta también es una oportunidad para demostrar que Ushuaia es uno de los lugares más seguros del mundo”, dijo Juan Pavlov, secretario de Relaciones Exteriores del Instituto de Turismo de Tierra del Fuego.

El turismo en la Antártida convirtió a Ushuaia en una ciudad en auge

Muchos residentes de Tierra del Fuego, atraídos por las exenciones fiscales a la escarpada región en la década de 1970, recuerdan cuando los viajes a la Antártida significaban patrullas navales y expediciones de investigación. Hoy en día, el continente blanco habitualmente encabeza las listas de turistas de todo el mundo.

Hace una década, poco más de 38.400 pasajeros de cruceros antárticos partieron de Ushuaia, una ciudad de 80.000 habitantes. En la temporada 2025-2026, más de 135.000 lo hicieron, según las autoridades portuarias argentinas, muchos de ellos con la esperanza de experimentar las capas de hielo más grandes del mundo antes de que se derritan.

El noventa por ciento de los cruceros a la Antártida parten de Ushuaia, y la ciudad dice que depende del turismo para más del 25 por ciento de sus ingresos. Cualquier caída en los visitantes, por pequeña que sea, puede tener un efecto dominó en toda la economía, dijo Patricio Cornejo, director de la agencia de viajes local Tierra del Fuego Aventura.

“Todo existiría en una realidad diferente sin el dinamismo que el turismo crea aquí, especialmente cuando otras industrias no logran generar impulso”, dijo.

Bajo el gobierno de Milei, Tierra del Fuego ha resistido una serie de golpes económicos. La eliminación de las barreras comerciales por parte del gobierno ha golpeado la principal producción de productos electrónicos de la isla, mientras que el fortalecimiento de la moneda local ha dado a los argentinos más poder adquisitivo en el extranjero, desalentando el turismo interno que mantiene a Ushuaia a flote durante la temporada baja.

Los interrogantes se ciernen sobre la investigación de Argentina

La aparente falta de urgencia de Argentina en la búsqueda del origen del brote ha dejado perplejos a los expertos en el extranjero.

Las autoridades todavía están luchando por llenar los vacíos en el itinerario de la difunta pareja holandesa. Los científicos de un instituto de investigación gubernamental aún no han llegado a Ushuaia más de dos semanas después de que el Ministerio de Salud de Argentina dijera que los enviaría a realizar pruebas con roedores en la provincia, que nunca ha registrado un caso de hantavirus.

“La investigación será clave para que veamos qué podemos aprender del brote”, dijo Mark Loafman, médico de familia y experto en salud pública de Cook County Health en Chicago. “Nos gustaría ver hipótesis basadas en la ciencia y no en la preocupación por el turismo”.

La Organización Panamericana de la Salud, de la que Argentina es parte a pesar de retirarse de la Organización Mundial de la Salud el año pasado, defendió la respuesta de Argentina y dijo que estaba trabajando con su gobierno para “fortalecer la detección y el seguimiento de casos potenciales”.

“Si bien la investigación en curso sigue siendo importante, su relevancia más amplia para la salud pública de las Américas es limitada, dado que la enfermedad es endémica en la región”, dijo la organización en respuesta a preguntas sobre si el retraso en la investigación causaba preocupación.

Aquí en Ushuaia, las autoridades argumentan que la fuente más lógica de contagio es la región patagónica que se extiende por el sur de Chile y tres provincias argentinas, donde circula el mismo hantavirus de los Andes identificado en el brote del crucero.

Pero los funcionarios de salud dicen que no tienen registro de que la pareja holandesa haya visitado esas áreas endémicas durante el período de incubación del virus, estimado entre nueve y 45 días antes de la llegada de los síntomas el 6 de abril.

En los últimos días destacaron que todo está bien en los preciados destinos turísticos de Argentina.

“Los operadores turísticos nos dicen que muchas reservas de viajes han sido canceladas, por lo que debemos hacer esta aclaración”, anunció José Contreras, alcalde del pueblo de Epuyén, donde un brote de hantavirus en 2018 mató a 11 personas. â€œEpuyÃ©n no tiene hantavirus esta temporada. La gente debería sentirse cómoda y seguir visitándonos”.

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