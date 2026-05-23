Lo que los Cavaliers necesitan para salvar su temporada tumultuosa

En el vestuario de visitantes en el Little Caesars Arena en Detroit, poco después de que los Cleveland Cavaliers sellaron su victoria en el Juego 7 sobre los Pistons en las semifinales de la Conferencia Este, el entrenador Kenny Atkinson se detuvo y señaló a un solo jugador al otro lado del vestuario.

“Te necesitamos a ti”, le dijo Atkinson al superastro del equipo y jugador más consistente, Donovan Mitchell.

Mitchell respondió después de uno de sus juegos más decepcionantes de la postemporada — un 6 de 20 en tiros, 18 puntos en el Juego 6 — con uno de sus mejores juegos: 26 puntos en 10 de 22 tiros y ocho asistencias para ganar el Juego 7 y eliminar a los Pistons como el primer clasificado.

Atkinson había ideado un plan post-juego antes del partido con la temporada de los Cavs en balance. Quería destacar a Mitchell, independientemente de si los Cavs avanzaban más allá de la segunda ronda o su temporada terminaba esa noche.

La razón era simple: era Mitchell quien había guiado a los Cavs a lo largo de una temporada turbulenta, desde favoritos en la pretemporada, apenas por encima de .500 en diciembre, a un intercambio que cambió la franquicia, a un par de series de siete juegos en las dos primeras rondas. En el vestuario, Atkinson continuó su homenaje.

“No solo en la cancha, sino en tu liderazgo”, dijo. “Tu positividad cuando las cosas no iban realmente bien. Ya sea que ganáramos o perdiéramos esa noche, nunca celebramos estas cosas contigo — no quieres eso, no quieres elogios — pero esta noche mereces elogios.”

Mitchell ha llegado a postemporada en cada una de sus primeras nueve temporadas. Pero cada uno de sus primeros tres años en Cleveland ha terminado en decepción. Una humillante eliminación en primera ronda ante los Knicks en 2023, perdiendo dos años consecutivos en las semifinales de conferencia, incluyendo la temporada pasada como el primer clasificado en la conferencia.

En su novena temporada, el All-Star en seis ocasiones ha llevado a su equipo a las finales de conferencia por primera vez.

“Sé que me apoyé en él”, dijo Atkinson antes del inicio del Juego 2 en Nueva York. “Ese es el primer lugar al que ir cuando estás luchando, a tu líder. Tuvimos muchas conversaciones, solo hablando sobre cosas, cómo podemos hacer que esto vuelva a la pista correcta. Y de nuevo, nunca se inclinó hacia lo negativo.”

Después de que Atkinson terminó, le cedió el control del vestuario a Mitchell.

“Disfrútenlo”, les dijo Mitchell al equipo. “Pero no solo vinimos aquí para hacer esto.”

A pesar del liderazgo de Mitchell, los Cavaliers han tenido desafíos en las finales de conferencia, perdiendo el Juego 1 y 2 de manera contundente. Ahora, con la serie trasladándose a Cleveland para el Juego 3, los Cavs se enfrentan a una realidad similar: necesitarán apoyarse en Mitchell una vez más para salvar su temporada.

La buena noticia, para ellos, es que él ya lo ha hecho antes, hace seis meses.