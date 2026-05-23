Charli XCX lanza el travieso B

El cantante está disponible únicamente en su cuenta de Instagram y en una edición limitada de vinilo de 7 pulgadas

Charli XCX ha compartido otro vistazo al mundo de su próximo álbum con una nueva canción B-side, “Playboy Bunny”. La pegajosa pista de pop-punk está destinada a complementar su último sencillo “SS26”.

“Las B sides, son un poco como acopladas con algunas de las canciones que están por salir antes del álbum”, dijo la estrella del pop en un video de Instagram en su cuenta “b.sides”. “La razón por la que están emparejadas, estas dos canciones, es porque, de cierta manera, son totalmente opuestas entre sí, y ese es un poco el punto principal de ellas”, añadió. “Es como un espejo… hay cosas específicamente sonoras sobre ella que son extremadamente opuestas a ‘SS26’ y creo que eso es lo que la convierte en una buena cara B, un buen par”.

Como señaló Charli, el video se filmó el día después del video de “SS26” y ella estaba “honestamente muy resacada jaja”.

Dado que es una B-side, “Playboy Bunny” solo está disponible en la cuenta de Instagram y en una edición limitada de vinilo de 7 pulgadas. “Las caras B nunca van a estar en streaming”, confirmó Charli en el video de redes sociales. “Mientras hacía el disco, hice algunas canciones que sentían que eran parte del mundo del álbum, pero sabía que nunca iban a estar en el álbum, así que se convirtieron en las caras B”, explicó, refiriéndose a su nueva cuenta complementaria de Instagram dedicada a estas pistas.

A principios de este mes, Charli compartió su polémico sencillo principal “Rock Music” y, al día siguiente, la cantante reveló su B-side “Sigo pensando en ti todos los días y todas las noches” en la cuenta de Instagram dedicada.