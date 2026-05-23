EE. UU. e Irán están cerca de extender un alto el fuego de 60 días con marco nuclear, informa FT.

EE. UU. e Irán están cerca de extender un alto el fuego...

Un barco permanece anclado el 16 de mayo de 2026 en el Estrecho de Ormuz cerca de la Isla Larak, Irán. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para abrir esta vía fluvial crítica han quedado en gran medida estancadas, ya que los países han rechazado las propuestas del otro para poner fin a la guerra que comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero.

Los mediadores creen que están cerca de llegar a un acuerdo para extender el alto al fuego de Estados Unidos con Irán por 60 días y establecer un marco de conversaciones sobre el programa nuclear, informó el Financial Times el sábado, citando a personas informadas sobre las negociaciones.

El acuerdo incluiría una reapertura gradual del Estrecho de Ormuz, el compromiso de discutir las reservas de uranio enriquecido de Irán, el alivio de sanciones y el descongelamiento gradual de los activos en el extranjero de Teherán, informó el FT.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que Teherán está finalizando un “memorando de entendimiento” para poner fin a la guerra como primera fase, antes de pasar a conversaciones más amplias en 30 a 60 días.

“El acuerdo parece ir en la dirección correcta. Ahora está en manos de los estadounidenses para su revisión,” dijo un diplomático informado sobre las negociaciones al FT.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está “cada vez más cerca” de llegar a un acuerdo con Irán, reportó CBS News el sábado.

Trump mantuvo una llamada el sábado con líderes del Golfo y miembros del gabinete, incluido el Vicepresidente JD Vance y el Secretario de Defensa Pete Hegseth, según MS Now. Una decisión sobre el posible acuerdo podría llegar el domingo, informó Axios.

Ha habido un frágil alto al fuego desde el 8 de abril, interrumpido por escaramuzas mientras Estados Unidos e Irán compiten por el control del Estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético global. El conflicto ha desatado lo que los estados del Golfo llamaron la peor crisis energética mundial en décadas, con mayores precios de la energía en Estados Unidos alimentando la creciente inflación y las expectativas de que la Reserva Federal pueda necesitar aumentar las tasas de interés.

Negociadores paquistaníes y qataríes se reunieron con sus contrapartes iraníes el jueves y viernes, mientras mantenían contacto regular con el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, informó el FT.

El principal negociador de Irán le dijo a un homólogo paquistaní que Irán no comprometería sus “derechos legítimos” y expresó desconfianza hacia Estados Unidos, informó Reuters el sábado.

Las fuerzas armadas de Irán han reconstruido capacidades dañadas desde el inicio del conflicto a fines de febrero, dijo el Presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, según Reuters.

Un punto de discordia importante sigue siendo la demanda de Trump de que Irán entregue su uranio enriquecido y renuncie permanentemente a cualquier capacidad de armas nucleares, dijo el FT.

Trump también ha exigido que Irán desmantele los sitios nucleares de Natanz, Fordow e Isfahan, que Estados Unidos bombardeó después de unirse a la guerra de Israel contra Irán en junio pasado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán reconoció que ambas partes siguen estando “muy lejos y muy cerca” de un acuerdo, notando que Estados Unidos había presentado “posturas contradictorias varias veces”.

Trump dijo el lunes que Estados Unidos se abstuvo de renovar los ataques contra Irán esta semana mientras se llevaban a cabo “negociaciones serias”.

Los estados del Golfo, incluidos Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, han instado a Trump a suspender el asalto militar, temiendo represalias iraníes contra la región y un mayor daño a los mercados energéticos globales.

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