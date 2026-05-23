Hull vs Middlesbrough: Alineaciones confirmadas para la final de los play

Hull se enfrenta a Middlesbrough en el controvertido play-off del Championship esta tarde, con el último puesto en la Premier League la próxima temporada en juego.

Después de varias audiencias y declaraciones de la EFL, Middlesbrough tendrá la oportunidad de competir por un lugar en la máxima categoría tras la expulsión de Southampton de los eventos de postemporada.

Los Saints admitieron espiar a su oposición en las semifinales, así como a Oxford e Ipswich anteriormente en la campaña.

Puede que haya más sanciones por venir para ellos, pero por ahora, la atención se centra en el partido en Wembley esta tarde.

Hull eliminó a Millwall en su enfrentamiento de cuartos de final, pero han visto interrumpidos sus preparativos para el juego contra Middlesbrough después de centrarse en gran medida en Southampton.

Sin embargo, este debería seguir siendo un juego muy disputado, con más de £200 millones en ganancias potenciales para el ganador.

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Datos contextuales: El juego es en el contexto del play-off del Championship para la Premier League.

Verificación de hechos: El contenido solo proporciona información sobre el partido y los equipos, sin opiniones ni sesgos.