Jaxson Dart al presentar a Trump en un mitin hace hablar a los fanáticos y jugadores de la NFL

El mariscal de campo de los New York Giants, Jaxson Dart, presentó al presidente Donald Trump en un mitin en Suffern, Nueva York, el viernes. Sin embargo, la aparición de alto perfil ha llamado la atención entre algunos compañeros de equipo y fanáticos, provocando una discusión más amplia sobre Trump y la política en los deportes.

“Qué honor, qué privilegio es estar aquí”, dijo Dart a la multitud antes de presentar a Trump. Dart también dirigió a la audiencia cantando “Go Big Blue”, un canto tradicional de los Gigantes. Trump elogió al mariscal de campo durante su discurso y llamó a Dart un “futuro miembro del Salón de la Fama”.

Poco después de salir, Trump dijo a la audiencia: “Estoy mirando a Jaxson, me gustaría saber si hay alguna mujer en la audiencia que piense que puede enfrentarse a ese tipo”. Porque me gustaría conocerte; Me gustaría darle la mano”, dijo el presidente. â€”Jaxson, ¿crees que podrÃas jugar contra mujeres, bien? ¿Crees que tendrías algún problema? No me parece.”

Luego, el presidente elogió el físico del mariscal de campo y dijo: “Es un tipo hermoso”. Tiene piernas como troncos de árboles. Esto no es bueno para las mujeres. Esto no sería bueno”.

Semana de noticias se comunicó con el equipo de prensa de los Giants para solicitar comentarios por correo electrónico el sábado.

La aparición del mariscal de campo rápidamente resonó dentro de su propio vestuario. La madrugada del sábado, su compañero apoyador de los New York Giants, Abdul Carter, respondió a un videoclip de Dart en el mitin y escribió en X: “Pensé que esto era una mierda”. wcomo IA, lo que estamos haciendo, hombre”. La publicación de Carter obtuvo casi 22 millones de visitas el sábado por la tarde.

Si bien muchos usuarios estuvieron de acuerdo con el sentimiento de Carter, otros criticaron al apoyador por criticar públicamente a un compañero de equipo por sus opiniones políticas. El locutor de radio deportivo Jake Asman escribió en X: “Abdul Carter debería haberle enviado un mensaje a Dart en privado si tuvo algún problema con que Dart hiciera esto. Es muy tonto denunciar públicamente a un compañero de equipo”.

El ex pateador de la NFL, Lawrence Tynes, también opinó en contra del enfoque público de Carter. â€œEl vestuario es un lugar sagrado porque reúne a personas de todos los ámbitos de la vida y creencias para un objetivo común. Denunciar públicamente a un compañero de equipo por sus opiniones políticas y para llamar la atención es un trabajo desagradable”, escribió Tynes.

Sin embargo, otros como Tara Setmayer, cofundadora y directora ejecutiva del Proyecto Seneca y fanática del equipo, expresaron su frustración con Dart. en X: “Como ávido fanático de toda la vida de @Giants, estoy más que decepcionado y completamente enojado porque @JaxsonDart ha elegido alinearse con un lunático desquiciado, racista, criminal y que destruye nuestra democracia. ¿Cómo le irá esto a sus compañeros de equipo? Este es un aspecto terrible para la organización”.

En otro sentido, El periodista deportivo Jemele Hill destacó la validez del escrutinio de los medios en torno al evento y publicó: “No hay nada malo en su apoyo a Donald Trump, pero es completamente apropiado y justo que los periodistas le pregunten por qué”.

NFL más amplia y reacciones políticas

El incidente ha generado comentarios de algunos miembros de la liga y de políticos. El ala defensiva de los New Orleans Saints, Cam Jordan, intervino en la conversación y escribió en X, “suena a vieja señorita”, en referencia al alma mater de Dart, la Universidad de Mississippi.

En el frente político, el representante Clay Fuller, republicano de Georgia, defendió al mariscal de campo y lo comparó con controversias deportivas pasadas. “Jaxson Dart es el primer patriota de Estados Unidos y un mariscal de campo de élite. Colin Kaepernick es un activista despierto y un mariscal de campo mediocre. ¿Notas la diferencia en cómo los tratan los medios?” Fuller escribió en X.

Kaepernick es un exjugador de la NFL cuya protesta de rodillas en el campo de 2017 contra la brutalidad policial lo convirtió en una figura central en el debate de la liga sobre las protestas de los jugadores. Trump ha dicho que esas protestas fueron deshonrosas.

La temporada regular de fútbol no comienza hasta septiembre, pero los Giants tienen programados entrenamientos y juegos de pretemporada en agosto, donde la química del equipo probablemente estará bajo el microscopio.

¿Para qué fue el mitin?

Trump estuvo en Suffern para encabezar un evento de campaña del representante Mike Lawler, un republicano de Nueva York que se enfrenta a una competitiva carrera primaria republicana el próximo mes.

La aparición también fue diseñada para promover una ley tributaria federal firmada el año pasado. Una pieza central de la legislación es cuadriplicar la deducción de impuestos estatales y locales (SALT), elevando el límite de $10,000 a $40,000, un cambio de política muy crítico para los contribuyentes en estados con impuestos altos como Nueva York.