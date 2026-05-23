El auge y la caída de la OPEP

El 28 de abril, los Emiratos Árabes Unidos, que produce alrededor del 4% del petróleo mundial, agradecieron a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por “cinco décadas de cooperación” y luego renunciaron. La OPEP es un grupo intergubernamental que impone cuotas de producción a sus miembros para mantener los precios del petróleo “justos y estables”, según afirma; los economistas lo consideran un claro ejemplo de cartel, un grupo que colabora para reducir la competencia y aumentar los precios.

¿Por qué los Emiratos Árabes Unidos abandonaron la OPEP?

Se cree que los Emiratos Árabes Unidos abandonaron la OPEP porque quieren aumentar la producción, en contra de los deseos de Arabia Saudita, el líder de facto de la OPEP, pero también habían sido recientemente atacados por otro miembro, Irán. En teoría, los Emiratos Árabes Unidos podrían ahora exportar más petróleo, reduciendo el precio del commodity. Pero debido al continuo cierre del Estrecho de Ormuz (por donde normalmente pasa más de la mitad del petróleo de los Emiratos Árabes Unidos y todo su gas) y al caótico estado de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, los mercados energéticos apenas se movieron. Sin embargo, algunos analistas lo consideraron “el principio del fin de la OPEP”.

¿Por qué se creó la OPEP?

Desde la década de 1930 hasta la década de 1970, un grupo de siete compañías angloamericanas conocidas como las “Siete Hermanas” – los antepasados de BP, ExxonMobil, Chevron y Shell de hoy en día – dominaban el mercado petrolero mundial. Habían asegurado concesiones a largo plazo en Oriente Medio, así como en Venezuela e Indonesia, lo que significaba que controlaban más del 80% de las reservas mundiales.

Al principio, las naciones productoras recibían pagos modestos a cambio. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países productores de petróleo se sentían cada vez más molestos con el control de las Siete Hermanas, y a menudo exigían una mayor parte de los ingresos. En 1951, Irán nacionalizó sus campos petroleros, pero esto fue revertido por un golpe orquestado por Estados Unidos y Gran Bretaña.

¿Cómo llegó a existir?

A principios de 1959, en respuesta a la creciente producción petrolera soviética, las Siete Hermanas redujeron los precios en un 10%, enfureciendo a los ministros de petróleo de Venezuela y Arabia Saudita, quienes empezaron a hacer planes ese año en El Cairo. En septiembre de 1960, poco después de otro recorte de precios, la OPEP fue fundada en Bagdad por Venezuela, Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita, en un esfuerzo por reformar el sistema en beneficio de los productores.

¿Qué pasó en 1973?

En octubre, el rey Faisal de Arabia Saudita y sus aliados árabes – indignados por el apoyo de Estados Unidos a Israel en la Guerra del Yom Kippur contra Siria y Egipto, y la continua ocupación de Jerusalén Este y Cisjordania por parte de Israel – convencieron a la OPEP de aumentar el precio del petróleo de alrededor de $3.01 a $5.12 por barril; las naciones árabes también impusieron un embargo de petróleo a Estados Unidos y a otras naciones que apoyaban a Israel.

Para el comienzo de 1974, el precio había subido por encima de los $12 por barril – un aumento del 300%. Aunque el embargo sólo duró hasta marzo de 1974, desencadenó una crisis económica global de dos años, creando escasez de petróleo e inflación desmedida, y puso fin al auge de posguerra en Occidente, con todo tipo de consecuencias a largo plazo.