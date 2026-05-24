Noticias de Trump de un vistazo: ¿Ve el presidente una oportunidad para poner fin a la guerra con Irán?

Noticias de Trump de un vistazo: ¿Ve el presidente una oportunidad para...

Donald Trump parecía esperanzado en poner fin a su guerra con Irán, diciendo que los “aspectos finales y detalles” de un acuerdo estaban siendo discutidos y pronto se anunciarían. “Se ha negociado en gran medida un acuerdo, sujeto a finalización entre Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y varios otros países”, publicó Trump.

Sin embargo, el estado del estrecho de Hormuz, la importante vía fluvial que sirve de conducto para las entregas de petróleo, sigue siendo incierto. El presidente dijo que el estrecho se abriría como parte del acuerdo. Sin embargo, la agencia de noticias Fars de Irán, cercana al poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, informó que el estrecho permanecería bajo control iraní, una línea roja para los EE.UU. Dijo que la afirmación de Trump de que un acuerdo estaba casi finalizado era “inconsistente con la realidad”.

[Contexto: negociaciones entre Estados Unidos e Irán; disputa sobre el control del estrecho de Hormuz.]

Pakistán espera albergar conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán ‘muy pronto’

El primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif felicitó a Donald Trump por sus esfuerzos de paz y dijo que Pakistán esperaba albergar otra ronda de conversaciones entre EE.UU. e Irán “muy pronto”. El vicepresidente de EE.UU. JD Vance lideró una delegación estadounidense a Islamabad en la primer ronda de conversaciones de paz con Irán hace seis semanas, que terminó sin un acuerdo.

[Fact Check: primeros esfuerzos de paz entre EE.UU. e Irán en Pakistán.]

Sospechoso de tiroteo muere después de una ráfaga de disparos cerca de la Casa Blanca

Según funcionarios federales, una persona que se acercó a un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca y comenzó a disparar contra los oficiales ha fallecido. La Casa Blanca fue brevemente cerrada el sábado después de que se escuchara una sostenida ráfaga de disparos por reporteros de varios medios.

[Contexto: incidente de tiroteo cerca de la Casa Blanca.]

EE.UU. prohíbe temporalmente la entrada de titulares de tarjetas verdes procedentes de naciones africanas

Las autoridades estadounidenses han prohibido temporalmente la entrada al país a los titulares de tarjetas verdes que han viajado a la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días. La orden forma parte de un intento en expansión para evitar que el ébola entre en las fronteras de EE.UU.

[Contexto: medidas preventivas contra el ébola en EE.UU.]

Departamento de Justicia de Trump elimina de su sitio web comunicados de prensa sobre acusados del 6 de enero

El Departamento de Justicia reconoce que ha eliminado de su sitio web comunicados de prensa sobre casos penales relacionados con el ataque al Capitolio del 6 de enero, calificando la información de “propaganda partidista”. Esta purga es el último paso de la administración Trump para reescribir drásticamente la historia del asalto al Capitolio de EE.UU.

[Fact Check: eliminación de información sobre casos del 6 de enero en el sitio web del Departamento de Justicia.]

Doble amputado detenido por ICE habla en eventos públicos

Rodney Taylor, un barbero nacido en Liberia que había estado detenido desde el 15 de febrero del año pasado, fue liberado el 1 de mayo del centro de detención de Stewart en Georgia. Ahora, rodeado de familia y seguidores, ha hablado en su segundo evento público en dos semanas, una recaudación de fondos para su familia.

[Contexto: liberación de detenido por ICE después de un año.]

Otras noticias del día

El gobernador de California, Gavin Newsom, declara estado de emergencia en respuesta a la amenaza inminente de desastre químico en el condado de Orange.

Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, enfrenta llamados crecientes a renunciar por su manejo caótico de un informe post mortem sobre la derrota de Kamala Harris por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

[Contexto: otras noticias destacadas del día.]

Catching up? Aquí tienes lo que sucedió el viernes 22 de mayo.