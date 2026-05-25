Liga Súper de Netball: London Pulse sella la victoria en tiempo extra sobre LexisNexis Dragons

London Pulse emergió con una victoria por 67-66 sobre LexisNexis Dragons en la Netball Super League después de ser llevado a tiempo extra. Pulse, en tercer lugar, estaba empatado 56-56 con sus oponentes al final del tiempo regular. Kamogelo Maseko los puso en la delantera con un minuto restante del tiempo extra, y Pulse cerró el partido contra Dragons, ubicados en quinto lugar. Liv Tchine fue la máxima goleadora de Pulse con 37 goles, mientras que Maseko agregó 16 de los suyos. “Estoy realmente orgullosa del grupo por llegar a la victoria”, dijo la jugadora del partido Halimat Adio a BBC Sport. “No queremos ir a tiempo extra. Lo logramos, es un testimonio de nuestra condición física.”

En otro partido del domingo, Birmingham Panthers ganó solo su segundo partido de la temporada, prevaleciendo 52-51 contra London Mavericks. Panthers salen del fondo de la tabla, logrando la victoria a pesar de tener menos tiros que su oposición en sexto lugar. Betsy Creak anotó la mayor cantidad de goles para Panthers con 31, y son reemplazados en el fondo de la tabla por NIC Leeds Rhinos después de su derrota por 79-55 ante Loughborough Lightning el sábado. Samantha Wallace-Joseph anotó 34 goles para Lightning, que se encuentra en segundo lugar en la tabla.

En el partido del viernes, Nottingham Forest, que aseguró el cuarto y último lugar en los playoffs el fin de semana pasado, perdió 78-51 ante los líderes de la liga, AO Manchester Thunder. Rolene Streutker de Forest fue la máxima goleadora del partido con 30 goles, pero no fue suficiente para detener a Thunder, para quienes Eleanor Cardwell, Lois Pearson y Sophie Fawns anotaron 25, 17 y 12 goles respectivamente. La temporada regular concluye el próximo fin de semana con la 14ª y última ronda de partidos, antes de los importantes playoffs.