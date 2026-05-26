Los Knicks se arriesgaron y valió la pena: Cómo…

CLEVELAND — Uno abajo, uno por delante.

Sonaba tonto, si no tonto, cuando el propietario de los New York Knicks, James Dolan, fue a la radio local para proclamar sus expectativas para su equipo: llegar a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

“Diría que queremos llegar a las Finales y deberíamos ganar las Finales”, dijo Dolan a la radio WFAN el 5 de enero. “Esto es deporte; cualquier cosa puede pasar. Llegar a las Finales, absolutamente tenemos que hacerlo. Ganar las Finales, deberíamos hacerlo”.

Los Knicks estaban en medio de su tramo más difícil de la temporada, con un récord de 2-9 desde el 31 de diciembre hasta el 19 de enero. Justo unas horas después de la proclamación de Dolan, absorbieron su peor derrota hasta la fecha, una paliza de 31 puntos ante los Detroit Pistons en el Little Caesars Arena.

Las Finales parecían ser lo último en la mente de los Knicks – después de todo, los Pistons los destruyeron en cada encuentro de esta temporada, y los Boston Celtics iban viento en popa sin Jayson Tatum, quien estaba programado para regresar antes de los playoffs.

Ahora, los Knicks son uno de los tres equipos que quedan en pie, habiendo ganado 11 juegos consecutivos de playoffs, todos por más de diez puntos. Boston fue eliminado en la primera ronda por los Philadelphia 76ers, mientras los Knicks esperaban. Detroit cayó en siete juegos ante los Cleveland Cavaliers, el equipo que los Knicks acaban de barrer para llegar a las Finales.

De manera improbable, Nueva York está al borde de la historia, con su mejor oportunidad de levantar el Trofeo Larry O’Brien por primera vez desde 1973 – tres años antes de la fusión histórica ABA/NBA que allanó el camino para la modernización del baloncesto.

Todo acerca de estos Knicks se siente improbable pero moderno. Jalen Brunson apunta a unirse a un club muy exclusivo – solo dos miembros – de jugadores de 6 pies 2 pulgadas o menos que son los principales protagonistas de un equipo campeón.

Isiah Thomas y Stephen Curry son los únicos que pueden afirmarlo, y Brunson, el Jugador Más Valioso de las Finales de la Conferencia Este, está a cuatro victorias. Cuando los Knicks lo firmaron como agente libre en 2022, fue visto como una pieza pero no la pieza central para un renacimiento de los Knicks. Los Dallas Mavericks arruinaron las conversaciones de extensión, pero la firma de Brunson no generó alarmas en toda la liga – aunque sí llevó a una investigación por tampering en la oficina de la liga. En cambio, la reacción fue que el movimiento era muy al estilo de los Knicks, y no de manera elogiosa.

Hay una larga lista de jugadores que han sido promocionados para llevar a los Knicks a la contendencia desde que Patrick Ewing dejó el Madison Square Garden, pero ha sido más conjetura que sustancia. El nativo de Brooklyn Stephon Marbury dio lugar a la decepción a finales de los 2000. Después de que el sueño de LeBron James se desvaneció en el verano de 2010, la franquicia invirtió en Amar’e Stoudemire, cuya espalda era una bomba de tiempo.

Carmelo Anthony dejó en claro su deseo de ser el Rey de Nueva York, y lo que los Knicks pudieran haber estado construyendo se desvió hacia eso – siempre cayendo por el último objeto de deseo, pero rara vez teniendo un plan discernible que se alineara con hacia dónde se dirigía la liga, y mucho menos estar por delante de la curva.

Los Knicks apostar por Brunson parecía ser otro camino hacia la nada, no con los gigantes figurativos – y literalmente – dominando el Este en ese momento.

Giannis Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks, Tatum y Jaylen Brown en Boston e incluso Joel Embiid en Filadelfia. Pero en algún momento durante los últimos años, Brunson derrotó al dúo de los Celtics y a Embiid en los playoffs y fue una de las principales razones por las que Antetokounmpo quería unirse a Nueva York el verano pasado.

Todo lo que los Knicks han hecho – desde intercambiar cinco selecciones de primera ronda por Mikal Bridges, hasta adquirir a Josh Hart en 2023, agregar a OG Anunoby al año siguiente, hasta el trato por Karl-Anthony Towns en la víspera del campamento de entrenamiento en 2024 – ha sido para maximizar las fortalezas de Brunson y minimizar sus debilidades.

Mientras el presidente del equipo, Leon Rose y compañía claramente estaban persiguiendo a los Celtics, la oficina principal también estaba mirando lo que funciona en la NBA actual. Bridges y Hart – compañeros de equipo de Brunson en Villanova – y Anunoby están ahí para protegerlo en defensa, para evitar que sea cazado por bases rivales de la forma en que Brunson cazó a James Harden en el Juego 1 de las finales de conferencia. Pelean sobre las pantallas para garantizar que le quede suficiente energía para llevarlos en el aspecto ofensivo, donde se ha vuelto casi imposible de marcar en las últimas dos temporadas.

Al adquirir a Towns y enviar a Julius Randle, los Knicks querían que no hubiera duda sobre quién era la personalidad dominante en el vestuario y le dieron todo el espacio que necesitaba para operar en ataque.

Los Knicks apostaron en contra de la historia y la sabiduría convencional, que dice que una debilidad defensiva en el punto de ataque y en la zona no podía liderar un contendiente, y sin embargo, aquí están. Las fallas existen, pero en la NBA actual han hecho tan buen trabajo como cualquier otro en garantizar que esas fallas no sean fatales.

Resistir la tentación ha sido tan importante en esta racha de los Knicks como cualquier movimiento de personal individual. Se han mantenido fieles al plan, firmes en su creencia, pero no rígidos. Obtener a Antetokounmpo durante el verano habría sido reminiscente de movimientos de personal de los Knicks del pasado, persiguiendo la rueda de prensa, abandonando la prudencia y abrazando la posibilidad de caos.

Parece que han evitado cada bache posible en el camino hacia junio, y todo comenzó el pasado junio cuando Dolan lideró el despido del popular entrenador Tom Thibodeau, según fuentes, incluso después de llevar a Nueva York de vuelta a las finales de conferencia por primera vez desde 2000. Dolan creía que Thibodeau agotaba a los jugadores cada temporada con su estilo exigente, y que eso causaba rupturas físicas y emocionales en las derrotas en serie ante los Indiana Pacers en los últimos dos años.

Ni siquiera una victoria sobre los favoritos Celtics la primavera pasada fue suficiente para que Thibodeau mantuviera su trabajo, y traer al frecuentemente despedido y afable Mike Brown – que no había llevado a un equipo a las Finales desde 2007 – parecía ser un arreglo temporal, no un movimiento de campeonato.

Brown fue cuestionado en cada momento de esta temporada y aparentemente estaba entrenando por su trabajo en estos playoffs. Mostró su valía donde más se necesitaba, liderando esta racha ganadora que ha visto a su equipo rara vez desafiado. Incluso cuando estaban perdiendo por 22 puntos en el cuarto cuarto del primer partido de la serie contra los Cavaliers, remontaron para ganar de manera decisiva en tiempo extra.

“Podemos salir de cualquier situación”, dijo Towns después del calentamiento del lunes por la mañana. “Ya sea una racha de 2-9 en la temporada o un déficit de 22 puntos en el Juego 1, siempre que sigamos creyendo en el objetivo y sigamos apoyándonos mutuamente”.

Esa cambio efectivamente terminó esta serie. Los Knicks demostraron su temple y resistencia, mientras los Cavaliers se marchitaron y no han mostrado que realmente creían desde entonces. Quizás fue forjado por Thibodeau, similar a como lo hizo Golden State con Mark Jackson antes de que Steve Kerr entrara en escena – había vestigios de un ADN contendiente al campeonato.

Incluso Dolan lo admitió en enero.

“El equipo se basa realmente en Tom Thibodeau. Él construyó ese núcleo”, dijo Dolan. “Llegamos tan lejos como lo hicimos el año pasado, así que realmente hay que quitarse el sombrero ante Tom. Pero llegamos a la conclusión de cómo queríamos organizar el equipo, y eso significaba que necesitábamos evolucionar, más allá de las fórmulas de coaching tradicionales”.

En entró Brown, quien debe sentir cierto grado de satisfacción después de ser despedido por los Sacramento Kings en diciembre de 2024 y haber sido despedido dos veces por la franquicia de Cleveland que su equipo demolió en el camino hacia las Finales.

Dolan y Rose probablemente están respirando aliviados, absorbiendo el escarnio en el inmediato después del despido de Thibodeau con la esperanza, o más bien la expectativa de llegar a junio.

Lo que no podían haber previsto es que estos Knicks exprimieran hasta que los equipos se rindieran, el plantel que a menudo tenía cuerpos desgastados en esta época del año cambiando el guion, rompiendo las mentes y los espíritus de cada oponente de playoffs en el camino hacia junio.

Atlanta por 51. Filadelfia por 30. Cleveland por 37.

Junio no le pertenece a nadie, pero está llamando a los Knicks y han respondido.

Uno abajo, uno por delante.