Campaña de la Premier League 2025/26: ¿Cuáles fueron los puntos clave de discusión tras una temporada histórica de la Premier League?

Viendo el final vertiginoso de la temporada 2025/26 de la Premier League el domingo por la tarde, hemos sido testigos de otra temporada exitosa desde la élite de Inglaterra.

Con Arsenal poniendo sus manos sobre una primera corona doméstica en más de dos décadas y una final de la Champions League que se acerca rápidamente en el horizonte, la dramática lucha de los Spurs por la supervivencia también acaparó muchos titulares en los últimos meses.

Con otra temporada récord ahora oficialmente en los libros de historia, hemos echado un vistazo detallado a algunos de los temas más destacados de esta temporada.

Arsenal consolida su lugar como el nuevo ícono de Inglaterra

Después de conformarse con otro segundo puesto entre la élite de Inglaterra durante la campaña 2024/25 y sin lograr poner sus manos en una sola pieza de plata doméstica, Mikel Arteta abrió los procedimientos en agosto más que consciente de que tenía una tremenda presión sobre sus hombros.

Sin embargo, a pesar de sufrir una desilusión pública en la FA Cup al caer 2-0 en marzo, los Gunners regresaron de manera sensacional y rompieron muchos récords de larga data.

Alcanzando un primer título de la Premier League desde 2004 y conteniendo la carga tardía del Manchester City con tiempo de sobra eventualmente, el Arsenal también se convirtió en el primer club en la historia de la máxima categoría en completar una temporada sin recibir una tarjeta roja o conceder un penalti.

Ganando una temible reputación por su garra defensiva, los Gunners han consolidado su lugar como el nuevo ícono de Inglaterra y cerraron su histórica campaña doméstica con una victoria por 2-0 fuera de casa frente al Crystal Palace.

Coronados campeones de la liga doméstica por primera vez en más de dos décadas, la atención completa de Arteta ahora se centrará en el choque icónico de Champions League contra los actuales campeones europeos del PSG el próximo sábado.

La sensacional vuelta de Carrick a Old Trafford

Aunque pudo haber habido muchas sorpresas en todo el continente cuando Michael Carrick regresó sorpresivamente al banquillo de Old Trafford de manera temporal, el Manchester United ha emprendido un ascenso sísmico bajo su ex centrocampista.

Comenzando la segunda etapa de Carrick con una famosa victoria por 2-0 contra sus archirrivales del Manchester City en enero, los Red Devils han encontrado el ambiente en Old Trafford en su punto más alto en la memoria reciente.

Cerrando la campaña 2025/26 con una impresionante victoria por 3-0 fuera de casa frente al Brighton el domingo por la tarde, el United también envolvió un tercer puesto con tiempo de sobra.

Asimismo, asegurando un lucrativo regreso a la Champions League para la próxima temporada, no fue ninguna sorpresa que el regreso de Carrick a la mitad roja de Manchester se oficializara antes del viaje del domingo a la costa sur y el jugador de 44 años ha firmado un nuevo contrato.

Viendo al capitán emblemático Bruno Fernandes ser coronado oficialmente como el Jugador del Año de la PFA en 2026, los seguidores del United sienten que tienen posibilidades genuinas de competir por el título el próximo año.

Guardiola se despide del City

Aunque el Manchester City finalmente se quedó corto en la carrera por recuperar su corona de la Premier League esta temporada, esa no fue la razón por la cual el Etihad estaba tan emocional el domingo por la tarde.

A pesar de alcanzar la FA Cup y la Carabao Cup respectivamente en los últimos meses, el icónico Pep Guardiola anunció a principios de semana que estaría poniendo fin oficialmente a su histórico período de una década en la mitad azul de Manchester.

Desde su llegada al Etihad en 2016, el técnico español se ha consolidado como uno de los mejores entrenadores en la historia de la Premier League y es casi imposible ver cómo la jerarquía del City reemplazará a Guardiola durante el verano.

Confirmado antes del final del domingo que el recientemente desarrollado y ampliado North Stand en el Etihad Stadium se llamará ‘The Pep Guardiola Stand’, el exentrenador del Barcelona se va de la Premier League con un récord asombroso.

Además de guiar al City hacia su primera corona de la Champions League en 2023, Guardiola aseguró 17 trofeos importantes durante su sensacional período de 10 años y eso incluye seis títulos domésticos individuales.

Sunderland y Bournemouth sorprenden al establishment

Teniendo que ascender a través de los playoffs del Championship el verano pasado, Sunderland abrió su primera campaña de la Premier League en ocho años simplemente con la meta de evitar un retorno inmediato a la segunda categoría.

Sin embargo, cerrando los procedimientos con otra actuación icónica en el Stadium of Light al vencer 2-1 a los pesos pesados ingleses del Chelsea el domingo por la tarde, el equipo de Regis Le Bris también aseguró un notable boleto para la Europa League en el proceso.

Con el ambiente en Tyne and Wear en un nivel excelente, los Black Cats han afianzado firmemente su lugar como la sorpresa definitiva de la Premier League y tienen una emocionante aventura europea programada para la próxima temporada.

Mientras que Andoni Iraola anunció sorprendentemente el mes pasado que dejaría el Bournemouth al final de la campaña 2025/26, el exentrenador del Rayo Vallecano se convirtió en una figura legendaria de los Cherries y deja el Vitality como un héroe de la era moderna.

Siguiendo los pasos del Sunderland y rompiendo una serie de récords personales, el Bournemouth aseguró su propio lugar en la Europa League y los viajes de la próxima temporada en el continente serán la primera campaña europea en su historia.