El legado de la estrella francesa Gael Monfils

PARÍS — Después de tomar una ventaja de 5-3 en el cuarto set con un ganador de derecha, Gael Monfils extendió sus brazos hacia la entregada multitud de casi 15,000 personas en la cancha Philippe-Chatrier, animándolos a aplaudir.

Los aficionados no necesitaron el recordatorio, pero lo aceptaron de todos modos.

Instantes después, obligó a un set decisivo contra Hugo Gaston. Se escuchaban cánticos de “Ga-el, Ga-el”, como se habían oído durante toda la calurosa tarde parisina, y “Staying Alive” sonaba en los altavoces del estadio. Decenas de camisetas “Merci Gael” se podían ver en las gradas.

Parecía, gracias una vez más a su estilo energético y asombrosos tiros, que había encontrado magia en Roland Garros una vez más. Pero, a pesar de la voluntad interminable de los presentes, no fue así. Gaston, su compatriota francés 14 años más joven, lo derrotó en el set final por 6-2, 6-3, 2-6, 3-6, 6-0, y así, la destacada carrera de Monfils en el Abierto de Francia llegó a su fin.

El Monfils de 39 años había anunciado al inicio de la temporada que sería su última en el circuito. Y aunque hay muchos torneos que aún espera jugar, incluidos Wimbledon y el Abierto de EE. UU., todos sabían que el Abierto de Francia sería el más significativo, y donde recibiría la más grandiosa despedida. Lo había ganado como junior en 2004, y Roland Garros había sido el escenario de su primera semifinal importante como profesional. Y también es donde, en palabras de la directora del torneo Amelie Mauresmo, solo se le podía describir como una “leyenda francesa”.

Después de que terminó el partido, al dirigirse a la multitud, llamó al torneo “único, excepcional e increíble”.

“Me pongo la piel de gallina, digo que es magia, es algo increíble”, dijo en francés sobre jugar en el evento.

Menos de una hora después, le dijo a los periodistas que aún no había procesado completamente la noche.

“Es una mezcla entre felicidad, tristeza y, ya sabes, hay muchos sentimientos, muchas emociones”, dijo. “Es muy difícil de describir”.

Aunque podría llevarle algún tiempo a Monfils apreciar todo lo que ha logrado, aquellos en el deporte ya son más que conscientes de su legado e influencia. Durante muchos años, había sido una de las mejores esperanzas de Francia de ganar un título importante, y aunque eso probablemente no suceda, está claro, basado en la recepción de la multitud el lunes por la noche y el elogioso video tributo que presentaba a varios campeones de Grand Slam, incluidos Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, entre muchos otros, que no será olvidado pronto.

“Gael, gracias por todo”, dijo Alcaraz en el video. “Para mí, fuiste una verdadera inspiración. Un gran atleta, pero lo más importante, una gran persona fuera de la cancha”.

Después de derrotar a Monfils en la cuarta ronda del Abierto de Australia 2025, Ben Shelton, como tantos otros, no pudo evitar elogiar a su oponente.

“Gael es un tipo que he visto desde que era pequeño”, dijo Shelton. “Siempre digo que es la mejor recopilación de destacados de todos los tiempos”.