Revelado: gran costo climático de las emisiones nocivas de los vuelos de inmigración de EE. UU.

Las deportaciones por vuelos de inmigración de EE. UU. están generando cientos de miles de toneladas métricas de emisiones de carbono dañinas para el clima, ya que los funcionarios trasladan a un número sin precedentes de personas a centros de detención lejos de sus hogares y las deportan a países de todo el mundo.

La campaña de deportación masiva de Donald Trump ha provocado al menos un aumento del 80% en dichos vuelos año tras año, acelerando la crisis climática al emitir grandes cantidades de dióxido de carbono, según un análisis de datos compartido exclusivamente con The Guardian.

“Hemos visto un aumento impresionante de todos los vuelos de inmigración de EE. UU., incluyendo el número de vuelos y los destinos a los que van los vuelos”, dijo Savitri Arvey, directora de investigación y análisis de derechos de refugiados e inmigrantes de Human Rights First (HRF), el grupo de defensa de EE. UU.

Las operaciones aéreas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (ICE) emitieron aproximadamente 335,876 toneladas de carbono en 2025, un aumento del 88% respecto al año anterior. Y los primeros cuatro meses de 2026 muestran que la agencia federal está en camino de contribuir aún más al calentamiento global este año, revela The Guardian.

Estas emisiones agravan la crisis climática, un impulsor de la migración irregular en sí misma, mientras contaminan el aire en las comunidades locales utilizadas como centros de vuelo, como Phoenix en Arizona, El Paso y Harlingen en Texas, y Alexandria en Louisiana.

Las acusaciones de violaciones constitucionales y de derechos humanos han sido documentadas ampliamente y continúan, incluyendo esposas rutinarias a bordo y el uso de un traje de restricción corporal llamado Wrap en vuelos de larga distancia, que el departamento de seguridad nacional dijo que era legal y estándar, a pesar de los desafíos del Congreso sobre la salud y la seguridad revelados por The Guardian.

Las emisiones de carbono de ICE por sus operaciones aéreas vastamente aumentadas no se habían calculado previamente.

Para hacerlo, AFSC utilizó los datos de seguimiento de HRF y la metodología de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO) para estimar las emisiones de carbono de los vuelos de inmigración por la aplicación de la ley durante los últimos dos años calendario, que The Guardian luego verificó de manera independiente y adaptó también para mostrar las emisiones de este año hasta ahora.

En los primeros cuatro meses de 2026, las operaciones aéreas de ICE han contribuido con 139,594 toneladas en emisiones de carbono, lo que significaría un aumento de casi el 25% en las emisiones anuales en 2026, sobre el total ya alto de 2025. Eso se suma a la contaminación del sistema de detención de inmigración del país, el más grande del mundo, agravando varios problemas.

“El cambio climático es un impulsor de la migración,” dijo Heinz. “Así que el hecho de que Estados Unidos esté acelerando el cambio climático en su intento de deportar a estos inmigrantes parece ser un ciclo vicioso de una manera muy real, donde estamos creando más inmigrantes indocumentados a través de esta contaminación.”

En respuesta a preguntas de The Guardian sobre las operaciones aéreas y las emisiones de ICE, el calentamiento global, la contaminación, los derechos humanos y la migración climática, un portavoz no identificado del DHS envió un correo electrónico diciendo, sobre el medio ambiente: “¿Dónde estaban estas preocupaciones sobre las montañas de basura que los extranjeros ilegales dejaron en ranchos y cauces durante la crisis fronteriza de Biden? Hubo un aumento en los cruces no autorizados de la frontera entre Estados Unidos y México durante la administración de Biden.”

Y sobre el tema de contener a los pasajeros, el DHS dijo: “El uso de restricciones en los detenidos durante los vuelos de deportación ha sido un protocolo estándar y esencial de ICE desde hace mucho tiempo y una medida esencial para garantizar la seguridad y el bienestar tanto de los detenidos como de los oficiales/agentes que los acompañan. Nuestras prácticas se alinean con las seguidas por otras autoridades relevantes y están totalmente en línea con los estándares legales establecidos.”

El transporte aéreo de ICE se lleva a cabo mediante una red de vuelos chárter, y a veces aviones militares y de la Guardia Costera o compañías internacionales, en medio de una expansión agresiva de la capacidad de vuelo de la agencia, reforzada por un aumento de presupuesto de $205 millones para tales operaciones. Un promedio estimado de 22 aviones realizan 58 vuelos de deportación en un día cualquiera, concluyó una investigación de Human Rights First.

“Siempre que [los funcionarios federales] digan que no tienen suficiente dinero para servicios sociales, tienen dinero para el complejo militar para deportar personas,” dijo Bashir Elhassan, compañero de política en AFSC.

El horario de vuelos rampante representa un alejamiento de operaciones pasadas, cuando la mayoría de las expulsiones se realizaban a destinos relativamente cercanos en México y América Central y muchas se hacían por tierra. Sin embargo, aprovechando el trabajo previo de la administración de Biden para repatriar personas en vuelos a destinos fuera del hemisferio occidental, los funcionarios llevaron a cabo vuelos a 79 países durante el primer año de Trump de regreso al cargo, en comparación con 45 durante el último año de Joe Biden, algunos de ellos a países africanos y asiáticos que al parecer nunca habían recibido vuelos de deportación de EE. UU. en la historia reciente.

En la segunda administración de Trump, los inmigrantes han sido enviados a países sumidos en conflictos o autocracia, como Haití y Venezuela. Los palestinos han sido devueltos a Israel y trasladados a Cisjordania ocupada; los ucranianos han sido llevados a Polonia y luego repatriados a su devastada tierra natal; y las personas que ya habían ganado protecciones humanitarias de EE. UU. contra el regreso al riesgo de tortura y persecución en sus países de origen han sido enviadas a otros lugares, incluidos Uganda, Ghana, Camerún, la República Democrática del Congo, Ruanda y Sudán del Sur, a pesar de no tener conexiones allí.

El mes pasado, Estados Unidos intensificó la práctica de deportar mexicanos volándolos a ciudades notoriamente peligrosas en el sur de México, posiblemente en un intento de disuadir cruces repetidos. A mediados de abril de este año, los vuelos de deportación a México promediaron 23 por semana, en comparación con cinco por semana entre enero y marzo.

“Están enviando a la gente al sur de México, lejos de sus familias y comunidades a menudo, y al mismo tiempo estos vuelos tienen una huella ambiental masiva,” dijo Arvey.

Mientras tanto, las transferencias nacionales en EE. UU., que transportan personas entre instalaciones de detención o a centros de preparación del DHS, aumentaron al menos un 132% entre el último año de Biden y el primer año de Trump de regreso en el cargo.

Además de calentar el planeta, los aviones que permanecen inactivos con frecuencia, despegan y aterrizan en las mismas comunidades contribuyen a la contaminación del aire local que puede causar problemas pulmonares, bronquitis y muerte prematura.

“Las emisiones de los aeropuertos ya están cerca de la superficie, pero incluso cuando los vuelos están volando, su contaminación desciende hasta la superficie con el tiempo,” dijo Mark Z Jacobson, profesor de ingeniería civil y ambiental en la Universidad de Stanford. “Y luego los gases de efecto invernadero se dispersan a nivel mundial y afectan al clima.”

Añadió: “Cada tonelada de carbono, carbono negro y metano que se añade a la atmósfera contribuye más al calentamiento global, y también los contaminantes atmosféricos contribuyen a la mortalidad y morbilidad por la contaminación del aire.”

Este artículo fue producido como un proyecto para la Beca de Informes de Salud y Cambio Climático 2025 del Centro de Periodismo de Salud de la Universidad del Sur de California y el Centro de Periodismo y Comunicación Climática.