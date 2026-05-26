Con el trofeo de la Europa Conference League 2026 en juego el miércoles por la noche, Crystal Palace y Rayo Vallecano se encontrarán en el Red Bull Arena en Leipzig para el evento estelar de esta temporada.

Comenzando con Crystal Palace, con Oliver Glasner anunciando a principios de año que dejará Selhurst Park este verano, el icónico viaje del miércoles a Alemania será su última aparición en el banquillo de las Águilas. A pesar de soñar con la oportunidad de batir aún más récords aquí, el equipo de Glasner cojeaba en la recta final y luchaba por encontrar estabilidad. A pesar de perder 2-1 en casa contra el recién coronado campeón de la Premier League, el Arsenal, en el cierre de la campaña 2025/26, Palace consiguió su lugar en Leipzig gracias a una famosa victoria acumulada de 5-2 contra el Shakhtar Donetsk ucraniano a principios de mes.

En cuanto a Rayo Vallecano, cerraron su temporada doméstica con una victoria apretada de 2-1 contra Alavés y están disfrutando de un buen momento. Presentan una racha de nueve partidos invictos en todas las competiciones y continúan impresionando en sus partidos como visitantes. Alemao liderará la delantera en Alemania, con cinco goles en sus últimos ocho partidos.

Factores clave a considerar en el partido entre Crystal Palace y Rayo Vallecano: – Este será el primer encuentro entre Crystal Palace y Rayo Vallecano. – Palace solo sumó dos puntos en sus últimos cinco partidos de la Premier League. – Vallecano lleva cuatro partidos seguidos sin perder como visitante. – Palace ha mantenido solo una portería a cero en sus últimos 11 partidos en todas las competiciones. – Palace ha recibido al menos dos goles en cinco de sus últimos seis partidos fuera de Selhurst Park.

En conclusión, Crystal Palace se enfrentará a un desafiante Rayo Vallecano en Alemania. Con el equipo español en buena racha y confiado en poner a prueba la defensa del Palace, es una apuesta segura que Alemao tenga más de 0.5 tiros a puerta en el partido. (Contexto y Verificación de Datos: El artículo presenta un análisis previo al partido de fútbol entre Crystal Palace y Rayo Vallecano, detallando las fortalezas y debilidades de ambos equipos antes del enfrentamiento).