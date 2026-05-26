St Mirren: ¿Permanecerá Craig McLeish como entrenador después de una temporada de montaña rusa?

St Mirren: ¿Permanecerá Craig McLeish como entrenador después de una temporada de...

Fue lejos de ser una actuación convincente contra Thistle, algo que no sorprende dado lo que estaba en juego, y el alivio de los aficionados y jugadores fue evidente después del partido.

“Queríamos asegurarnos de que los jugadores fueran recordados como leyendas en este club después de ganar la Copa de la Liga”, dijo McLeish.

“No queríamos esa marca negra en nuestro nombre.

“La primera mitad fue nerviosa, cautelosa y llena de errores. Realmente no fue táctica, solo estábamos controlando nuestras emociones. Lo hicimos mejor en la segunda mitad.”

McLeish ganó tres de sus nueve partidos de liga después de que Robinson se marchara, pero no pudo mantener a St Mirren fuera del puesto de play-off, ya que Kilmarnock brillaba después de la separación.

Un cambio de enfoque inicialmente produjo un aumento en el rendimiento, pero los resultados empezaron a caer y una racha de cuatro derrotas sin anotar les costó caro.

El entrenador interino de 36 años no pudo resolver por completo los problemas de anotación que plagaron su temporada.

El defensor clave Alex Gogic dice que McLeish podría hacer más con más tiempo, y estaría feliz de que se quedara.

“Sí, por supuesto, sea lo que el club elija,” dijo Gogic.

“Si tiene una pretemporada, probablemente estará mejor de lo que está. Si el club decide seguir su camino, estaremos todos detrás de eso.”

El exentrenador de Dundee United y Partick Thistle, Ian McCall, dice que McLeish ha mejorado sus posibilidades al mantener a salvo a St Mirren.

“No creo que tenían alguna posibilidad de conseguir el trabajo si St Mirren hubiera descendido,” dijo McCall.

“Lo que ha hecho es comportarse muy bien y darse una verdadera oportunidad para el trabajo.

“Quienes toman las decisiones aquí tomaron un verdadero riesgo al nombrar a un joven como él. Pero ha salido bien. Se ha expresado muy bien.

“Salió adelante de un momento complicado cuando Kilmarnock ganó aquí 3-0. Pero ha vuelto de eso con mucha fuerza.

“No fue que todo se desplomara cuando Craig McLeish asumió. Fue una mala racha de resultados cuando Stephen Robinson estaba allí después de la final de la copa, lo que desencadenó esto. Definitivamente tiene una oportunidad.”