Irán condena los ataques de EE. UU. como un acto de mala fe y comienza a restablecer Internet después de un largo apagón

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) – Irán denunció el martes los últimos ataques de Estados Unidos como un signo de “mala fe e irresponsabilidad” mientras las negociaciones avanzaban hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra, y la República Islámica comenzó a restablecer el acceso a Internet después de uno de los cortes nacionales más largos.

El ejército de EE. UU. caracterizó los ataques del lunes en el sur de Irán como defensivos, con objetivos que incluían sitios de lanzamiento de misiles y barcos minadores, y dijo que EE. UU. actuó con “restricción” a la luz del alto el fuego de varias semanas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán calificó los ataques como una violación del alto el fuego y advirtió que Washington será responsable de “todas las consecuencias”, sin dar más detalles.

“La República Islámica de Irán no dejará sin respuesta ningún acto de agresión”, agregó en un comunicado.

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo el martes que derribó al menos un dron y disuadió a otro dron y a un avión de combate que ingresaron a su espacio aéreo, según la agencia oficial de noticias Mizan de Irán. No especificó cuándo ocurrieron los incidentes.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, utilizó una declaración sobre la peregrinación anual del Islam Hajj para abordar la confrontación de su país con Estados Unidos e Israel, declarando que otras naciones de Oriente Medio “ya no servirán de escudo” para las bases militares de Estados Unidos. Irán ha protestado anteriormente por instalaciones militares estadounidenses en la región y las ha atacado.

No estaba claro de inmediato qué significarían los acontecimientos para las negociaciones.

La televisión estatal iraní informó el martes que el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, abandonaron Qatar, donde se estaban llevando a cabo las conversaciones. El informe no proporcionó más detalles ni indicó cuáles serían los próximos pasos.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, proyectó que las negociaciones para extender el alto el fuego y reabrir el crucial Estrecho de Hormuz llevarán “unos días”.

Los iraníes vuelven a conectarse, hasta cierto punto

Mientras tanto, las autoridades iraníes aliviaron un corte de Internet de varios meses que presentaron como una necesidad de guerra, pero que ha costado a la economía del país un estimado de $30 a $40 millones al día. Los usuarios de Internet informaron que el acceso estaba siendo restaurado gradualmente, al menos en algunos lugares. Los medios estatales dijeron que el servicio de banda ancha fija había vuelto. No estaba claro cuándo se restablecería ampliamente Internet móvil.

Irán ha impuesto desde hace tiempo filtros y ha supervisado el contenido en plataformas como YouTube e Instagram. Pero antes de la guerra, los iraníes podían eludir las restricciones con redes privadas virtuales baratas, conocidas como VPN, y otras soluciones fáciles.

Las autoridades cortaron el acceso a Internet en enero durante las grandes manifestaciones antigubernamentales y luego comenzaron a relajar esas restricciones antes de imponer un apagón total de Internet después de que EE. UU. e Israel atacaran el 28 de febrero.

La falta de Internet dificultó que los iraníes fuera del país mantuvieran contacto con sus seres queridos, y la falta de conectividad devastó los negocios en línea relativamente vibrantes del país, ejerciendo mayor presión sobre una economía ya golpeada.

Una ejecución en Irán

En otros desarrollos, Irán ahorcó a un hombre al que condenó por espiar para Israel, la última de más de dos docenas de ejecuciones presuntamente relacionadas con espionaje y seguridad desde que la guerra intensificó la represión de la disidencia.

La agencia de noticias judicial de Irán, Mizanonline, identificó al hombre como Gholamreza Khani Shakarab, llamándolo “cabecilla” de operaciones para la agencia de inteligencia de Israel, el Mossad, y acusándolo de reclutar miembros dentro y fuera de Irán para trabajar contra la seguridad nacional. Según la agencia de noticias, estaba implicado en deportes y viajó a países vecinos.

Activistas y grupos de derechos dicen que Irán celebra rutinariamente juicios a puerta cerrada en los que los acusados no pueden impugnar las acusaciones y a menudo se ven obligados a confesar.

La agencia judicial oficial dijo que el Tribunal Supremo del país había confirmado la sentencia de muerte de Shakarab.

Funcionario global de alimentos preocupado por cierre del estrecho

Los ataques de Estados Unidos fueron el último brote en el frágil alto el fuego que comenzó el 7 de abril y que ha sido en su mayor parte respetado.

Las negociaciones se centran en parte en el Estrecho de Hormuz, la vía fluvial frente al sur de Irán por la que pasaba una quinta parte del petróleo crudo y gas natural del mundo antes de que comenzara la guerra. Una vez que comenzaron los combates, Teherán respondió cerrando efectivamente el estrecho, dejando varados cientos de barcos, impactando a la economía mundial, perturbando los mercados de energía y limitando el suministro de fertilizantes en todo el mundo.

Irán ha permitido que pase un número limitado de barcos y ha cobrado peajes. La Marina de la Guardia Revolucionaria dijo el martes que se permitió el paso a 25 petroleros, portacontenedores y otros buques comerciales en las últimas 24 horas, según la emisora estatal IRIB. Antes de la guerra, más de 100 barcos al día pasaban por el estrecho.

El efecto completo de la escasez de fertilizantes podría no ser evidente hasta las cosechas que están a meses de distancia. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Qu Dongyu, advirtió el martes en un evento en Roma que “las decisiones que tomemos ahora determinarán si esto sigue siendo un impacto manejable o se convierte en una crisis de seguridad alimentaria global más profunda en 2026 y 2027 y más allá”.

El estrecho se ha convertido en una poderosa palanca para Teherán en las negociaciones, uniéndose al problema de larga data del programa nuclear de Irán y su uranio altamente enriquecido. Irán quiere que Estados Unidos levante su bloqueo militar de los puertos iraníes que comenzó el 17 de abril.

En el cercano Golfo de Omán, se informó el martes que hubo una explosión a bordo de un petrolero, según el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido. No hubo heridos y no hubo información inmediata sobre la causa.