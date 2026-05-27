Los Caballeros Dorados barren a la Avalancha: Calificaciones, bi…

Por tercera vez en su historia, los Vegas Golden Knights van a la Final de la Copa Stanley.

Los Golden Knights sellaron su boleto el miércoles con una victoria de 2-1 sobre los Colorado Avalanche en el Juego 4 de las finales de la Conferencia Oeste. Después de barrer al equipo que terminó con el mejor récord de temporada regular en la NHL, los Golden Knights ahora esperan al ganador de las finales de la Conferencia Este entre los Carolina Hurricanes y los Montreal Canadiens. ¿Y los Avs? Se quedarán preguntándose qué salió mal.

Veamos qué sucedió, quiénes fueron los protagonistas y qué significa el Juego 4 para ambos equipos de cara al futuro.

Las preguntas ya se estaban formulando sobre si los Avs tenían alguna oportunidad de ganar el Juego 4. Esas preguntas se intensificaron con Valeri Nichushkin fuera del juego debido a una lesión y con la posibilidad de que Nathan MacKinnon no estuviera al 100% después de bloquear un disparo en el costado de su rodilla en el Juego 3. Hubo esperanza cuando Brock Nelson tuvo un mini contraataque en el primer periodo … solo para que la oportunidad fuera detenida fríamente por el portero de Vegas, Carter Hart.

Todo apuntaba a que los Avalanche ya estaban teniendo dificultades. Pero esas luchas se vieron exacerbadas por la idea de que su primer seis estaba pasando por un mal momento. Gabriel Landeskog (dos veces) y Nazem Kadri fueron los únicos jugadores del cuerpo de delanteros del top seis de los Avs que anotaron contra los Golden Knights en esta serie antes del Juego 4.

La incapacidad para anotar puso aún más demandas en la estructura defensiva de los Avalanche, especialmente cuando Mackenzie Blackwood estaba teniendo su primer inicio desde el Juego 5 de la serie de semifinales de conferencia de los Avs contra los Minnesota Wild. Blackwood hizo todo lo que pudo para intentar salvar la temporada, con los Golden Knights ya teniendo tantas oportunidades de anotar de alto peligro en el primer periodo (seis) como los Avs tenían yendo al periodo final.

Sin embargo, los Avs llegaron al tercer periodo a solo un gol … solo para terminar el juego luchando por encontrar aperturas consistentes, mientras tenían una ventaja de 6 contra 5 con Blackwood fuera.

Cualquiera que haya leído después de un juego entre Avalanche y Golden Knights sabe que una característica de esta serie ha sido que Vegas no necesita mucho tiempo con el disco para causar daño. Pero eso hizo que la forma en que los Golden Knights abrieron el Juego 4 fuera tan enfática. Especialmente con los datos de Natural Stat Trick que mostraban que tenían un 52.94% de participación en el tiro en el juego 5 contra 5 en el primer periodo.

La segunda anotación de Mark Stone en su segundo juego después de la lesión le dio a su equipo un punto de separación temprano. Pero la salva inicial de Stone contaba solo una parte de la historia. Los Golden Knights llegaron al tercer periodo con un 50% de porcentaje de tiro – un porcentaje significativo para un equipo que tenía un 42.31% de participación en tiro en esta serie antes del Juego 4. Eso fue impulsado por varios jugadores como Ivan Barbashev, Dylan Coghlan, Jack Eichel, Noah Hanifin, Kaedan Korczak y Pavel Dorofeyev que tenían una participación individual en el tiro de más del 52.6% yendo al tercer periodo.

Tener tantos jugadores que controlaban la posesión tuvo un efecto dominó, en el sentido de que Hart solo enfrentó 14 tiros yendo al tercer periodo. Luego, Hart solo enfrentó un tiro a puerta en los primeros 10 minutos del tercer periodo. Terminar con ese tipo de carga de trabajo es un poco contrario, considerando que los Avalanche terminaron con más de 30 tiros contra Hart en cada uno de los tres primeros juegos, completos con un porcentaje combinado de salvamento del .943.

Preguntas persistentes para cada equipo:

¿Cómo pueden los Avalanche evitar un destino similar la próxima temporada?

¿Son los Knights ahora los favoritos para ganar la Copa Stanley?

Mira lo que han hecho para llegar hasta aquí:

En la primera ronda, remontaron un déficit 2-1 contra el Utah Mammoth antes de ganar juegos consecutivos en tiempo extra para ganar la primera ronda en seis juegos

Después, igualaron con los Anaheim Ducks después de cuatro juegos, antes de ganar su tercer juego en tiempo extra para tomar una ventaja de 3-2 en la serie antes de una victoria dominante en el juego 6

Luego está lo que hicieron con el equipo que tenía el mejor récord en la NHL, con la forma en que limitaron las oportunidades de anotar mientras aprovechaban todas las partes de su alineación para contribuciones

Cada equipo que llega a la ronda de finales de conferencia pasa por mucho para llegar allí. ¿Podría ser que los Golden Knights han visto – y, más importante aún, han navegado hábilmente – cada obstáculo imaginable en su camino hacia lo que podría ser la segunda Copa Stanley en la historia de la franquicia?