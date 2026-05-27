Un músico, un aficionado a al

Hasta hace relativamente poco, pocas personas fuera de Mali habían oído hablar del Frente de Liberación de Azawad, conocido por sus siglas en francés como el FLA. Esto cambió el 25 de abril, cuando el FLA y una milicia islamista conocida como Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, o JNIM, lanzaron ataques sorpresa simultáneos contra las fuerzas gubernamentales de Mali en extremos opuestos del país.

Los gobernantes militares del país y sus mercenarios rusos del Grupo Wagner que los mantienen en el poder se han aferrado por ahora, pero apenas.

El JNIM atacó centros gubernamentales en el sur, matando notablemente al ministro de Defensa de Mali, Sadio Camara, con un coche bomba. Sus combatientes establecieron entonces puestos de control en las autopistas que conducen a la capital, Bamako, poniéndola de hecho bajo asedio.

Mientras tanto, el FLA capturó la ciudad norteña de Kidal, obligando a las tropas rusas estacionadas allí a retroceder.

Con los medios cubriendo el conflicto más amplio, el FLA está recibiendo más atención que nunca antes. El grupo fue formado en 2024 por la fusión de múltiples milicias étnicas, en su mayoría del pueblo Tuareg de Mali, pero también incluyendo grupos insurgentes árabes locales.

En teoría, el FLA es secular y solo está interesado en liberar la región que llama “Azawad”. Pero su alianza con el JNIM, una filial yihadista de al-Qaeda designada como grupo terrorista por varios gobiernos, plantea serias dudas al respecto.

El líder del JNIM, Iyad ag Ghali, era una vez un músico bebedor. Pero después de pasar tiempo en Arabia Saudita, comenzó a desarrollar opiniones extremas y eventualmente juró lealtad al difunto líder de al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Ghali es buscado por la ONU por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la rebelión Tuareg.

Me puse en contacto con el portavoz principal del FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane. Mi primera pregunta: ¿cuál es tu relación con estos extremistas islamistas que luchan en el sur?

“No hay una alianza”, dijo. “Tenemos los mismos problemas que el JNIM, eso es todo. Sus familias también han sido víctimas de las mismas barbaridades, estos ataques terroristas cometidos por el ejército maliense y los mercenarios de Wagner. Así que hemos podido encontrar un mecanismo -arreglos de seguridad, por así decirlo- que nos permiten enfrentar a nuestro enemigo común en lugar de pelear entre nosotros”.

La idea de que el FLA y el JNIM comparten un oponente común es innegable. Desde que asumió el poder en 2021, el General Assimi Goïta de Mali ha hecho todo lo posible para ganarse tantos enemigos como sea posible. Hasta hace unos años, se permitió a una colección de milicias Tuareg y Árabes controlar la ciudad de Kidal como parte de un acuerdo de paz de 2015 con las fuerzas armadas de Mali.

Goïta decidió romper este acuerdo, y en 2024 envió fuerzas malienses y de Wagner a Kidal para expulsarlas. Obligadas al desierto, las milicias Tuareg y Árabes se unieron para formar el FLA. También pusieron fin a su larga disputa con los insurgentes islamistas de Mali y, aparentemente, comenzaron negociaciones que culminaron en los ataques coordinados.

Estos han devuelto el control de Kidal al FLA, pero Kidal es solo una pequeña parte de la vasta extensión del norte de Mali. Debido a la escasa población y la cobertura mediática fragmentada, es difícil confirmar otras victorias del FLA. Ramadane afirma que el grupo ha avanzado significativamente.

“Estamos presentes en todas las fronteras de nuestro territorio”, dijo, “y controlamos una parte muy grande de él. Es cierto que aún no controlamos las otras ciudades principales de Gao y Tombuctú, pero ese es nuestro objetivo”.

Con el ejército maliense y los mercenarios rusos concentrados en el sur, el FLA aún puede lograr su objetivo de controlar todo el norte de Mali. Si puede mantener ese control el tiempo suficiente para establecer una independencia de facto es otra cuestión.

Una organización predecesora llamada el Movimiento por la Liberación Nacional de Azawad logró expulsar a las fuerzas gubernamentales del norte de Mali en 2012, solo para ser expulsados ellos mismos unos meses después por la principal milicia islamista de la época, Ansar Dine.

Si el gobierno de Mali en Bamako es derrocado, ¿puede el FLA confiar en que el JNIM no repetirá los eventos de hace 14 años? “La paz es imposible mientras la junta esté en el poder en Bamako”, explicó Ramadane. “Debemos removerlos, y para eso debemos apoyar a todos los actores malienses, políticos y de otro tipo, que quieren deshacerse de esta dictadura”.

Cuando se le preguntó si había un entendimiento entre el FLA y el JNIM sobre el estatus futuro de Azawad, dijo: “No hay acuerdo. La determinación de la población de Azawad sigue siendo la misma, al igual que nuestras demandas”.

¿Cuáles son esas demandas?

“Hemos soportado todo tipo de masacres y crímenes en el completo silencio de la comunidad internacional, pero no pedimos nada extraordinario. Queremos vivir libremente y con dignidad, y tener un estatus especial para nuestro territorio. No tenemos otra agenda. Nuestro problema son los dictadores en Bamako. Eso es todo.”

Fredo Rockwell es un YouTuber, redactor independiente, asesor de comunicaciones y periodista.