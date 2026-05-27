La transición verde de Gran Bretaña debería pertenecer a todos. ¿Por qué Labour está tan decidido a impedir que tengamos voz?

NO persuadiremos. NO explicaremos. NO escucharemos. Sabemos lo mejor y te obligaremos a cumplir. Esto, lamento decir, es cómo funciona la política climática del gobierno. O mejor dicho, cómo no funciona. Porque nada podría ser mejor calculado para alienar a las personas a las que necesitas llegar que el autoritarismo climático.

Tres cosas asombrosas están sucediendo simultáneamente. Una es el desconcertante fracaso del gobierno en comunicarse con nosotros sobre este problema existencial. ¿Dónde están los videos de información pública? ¿Dónde están las sesiones informativas de emergencia televisadas sobre el colapso climático, como las sesiones informativas de emergencia sobre Covid-19?

Esta es la demanda razonable de la campaña de Sesión Informativa de Emergencia Nacional, cuya película se está mostrando en más de 1,000 cines y otros lugares en el Reino Unido: un logro notable. ¿Por qué científicos, activistas y periodistas, voces débiles en la tormenta, están siendo dejados para explicar este problema definitivo y la transformación social que necesitamos? La gran mayoría acepta un llamado a la acción solo cuando proviene del gobierno. Cuando nos dice “este es nuestro propósito nacional y queremos que seas parte de él”, las personas tienden a atender el llamado.

Eso es lo que sucedió cuando el gobierno respondió tardíamente a la pandemia de Covid-19 en 2020. A pesar de la profunda desconfianza en la administración de Boris Johnson, a pesar de la propia incompetencia del primer ministro, nos unimos para asumir la responsabilidad (aunque él no lo hizo). Esto es lo que sucedió cuando el gobierno movilizó a la nación contra la amenaza de invasión nazi y bombardeos. Sin embargo, enfrentados con la emergencia actual, los gobiernos actúan como si nadie necesitara ser movilizado, a pesar de los grandes cambios sociales que necesitamos hacer. Lo tratan como un desafío puramente técnico con soluciones puramente técnicas.

Ahora viene la segunda parte: la coerción. La semana pasada, el gobierno propuso limitar el derecho legal del público a objetar la nueva infraestructura energética que considera “crítica”. Si sale con la suya, las órdenes de consentimiento de desarrollo (permiso de planificación) para proyectos “críticos” ganarían efectivamente el estatus de actos de parlamento. Esto significa que no podrían ser impugnados legalmente por la gente local, excepto por motivos de derechos humanos, una barrera casi imposible. Esta medida, sumada a previas restricciones al derecho de objeción, representa otra centralización del poder. Un sistema de planificación basado en el consentimiento se está convirtiendo en un sistema de planificación basado en el decreto.

Pero seguramente hay un caso para detener lo que Keir Starmer llama “los obstruccionistas”, los “fanáticos” y los “nimbys que hacen perder tiempo”. Sus seguidores señalan el caso de revisión judicial que retrasó la aprobación del enorme parque eólico marino Vanguard en el Mar del Norte. Como el Centro para el Progreso Británico (otro “thinktank” que no me dirá exactamente quién lo financia) declara: “La autorización… fue impugnada por un individuo privado, que logró retrasar el proyecto por dos años”. Lo enumeran en su página discutiendo “casos frívolos”. Pero estaba lejos de ser frívolo.

“Un individuo privado” podría sugerir que el desafío era extravagante e irracional. Pero cada caso necesita un demandante, y este, Raymond Pearce, tuvo un gran apoyo de comunidades locales en Norfolk, así como de 85 consejos parroquiales y municipales. Está fuertemente a favor de la energía eólica, pero objetó porque el gobierno no había tenido en cuenta los impactos acumulativos de las subestaciones y corredores de cables que el esquema Vanguard y su proyecto hermano, Boreas, infligirían al paisaje cuando los parques eólicos se conectaran a la red. Los opositores a tales esquemas han argumentado durante mucho tiempo que el Reino Unido debería seguir el ejemplo de otras naciones del Mar del Norte y construir sus centros de transmisión en alta mar.

El fallo del juez Holgate de que la decisión del gobierno era ilegal no podría haber sido más directo. A pesar de que el informe ambiental del proyecto identificó “efectos acumulativos significativos” en el paisaje, el gobierno no los tuvo en cuenta al tomar su decisión. La razón del estado, dijo el juez, “incluso en una visión generosa, sólo se puede describir como superficial”. Fue “superficial”, “defectuoso” y “perverso”.

Si el gobierno sale con la suya, ya no habrá correcciones legales para una toma de decisiones tan perversa y defectuosa. Podrá engañar al público sin consecuencias. Disparar al mensajero, luego asegurarse de que no haya más mensajeros.

Mr. Justice Holgate’s judgment that the government’s decision was unlawful could not have been more straightforward. Though the project’s environmental statement identified “significant cumulative effects” on the landscape, the government failed to take them into account when making its decision. The state’s reasoning, the judge said, “even on a generous view, could only be described as cursory”. It was “perfunctory”, “flawed” and “perverse”.