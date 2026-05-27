La cosecha de girasol de Argentina alcanza un récord, impulsando exportaciones multimillonarias

La cosecha de girasol 2025/26 de Argentina hizo historia al marcar récords simultáneos de área plantada, rendimiento promedio y producción total. Los datos publicados por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires muestran una fuerte expansión del cultivo, consolidando al país como uno de los principales actores mundiales en el mercado del aceite de girasol y sus derivados.

El desempeño histórico fue impulsado por una expansión del área plantada, condiciones climáticas favorables en regiones estratégicas y rendimientos superiores al promedio en gran parte del área de cultivo.

La superficie plantada aumenta casi un 30% en Argentina

Según la Bolsa Argentina, la superficie plantada de girasol alcanzó los 2,85 millones de hectáreas en la temporada 2025/26, superando en un 5,6% el récord anterior. Esa marca se estableció en la campaña agrícola 2007/08, cuando el girasol cubrió 2,7 millones de hectáreas.

En comparación con el ciclo anterior, la expansión fue aún más pronunciada, del 29,5%.

El principal aumento se produjo en la región Noreste de Argentina, donde el área plantada aumentó un 224%. También se registró un crecimiento significativo en las provincias de Córdoba y el centro-norte de Santa Fe, reforzando la expansión de la oleaginosa en el país.

Las condiciones climáticas apoyaron el desarrollo de los cultivos

El ciclo del cultivo estuvo marcado por una buena disponibilidad de agua en el norte y oeste de Argentina, factor que favoreció el desarrollo de las plantas y un alto potencial de rendimiento.

Sin embargo, en partes del centro-este y sudeste del país, los déficits hídricos registrados entre enero y febrero provocaron una mayor variación en el rendimiento de los cultivos.

Aun así, los resultados promedio se mantuvieron cerca o ligeramente por encima de los estándares históricos, asegurando el desempeño más sólido de la cosecha jamás registrado en el país.

Los rendimientos y la producción también baten récords

El rendimiento promedio nacional se estimó en 23,6 quintales por hectárea, superando el récord anterior de 23,4 quintales por hectárea establecido en la temporada 2024/25.

Como resultado, la producción total de girasol de Argentina alcanzó una cifra histórica de 6,6 millones de toneladas. El volumen representa un aumento del 32% con respecto al récord anterior de 5 millones de toneladas y un crecimiento del 60,2% en comparación con el promedio de las últimas cinco temporadas de cosecha.

El resultado fortalece aún más la posición de Argentina en el mercado internacional del aceite de girasol, segmento en el que el país tiene una participación estratégica en las exportaciones globales.

Se espera que el complejo de girasol mueva más de 3.300 millones de dólares

También se espera que el aumento de la producción amplíe significativamente el peso económico de la cadena del girasol en la economía argentina a lo largo de 2026.

Las estimaciones indican que el producto bruto del complejo debería crecer un 53% respecto a la temporada anterior, alcanzando unos 3.304 millones de dólares.

Los ingresos fiscales vinculados al sector podrían alcanzar los 757 millones de dólares, mientras que se espera que las exportaciones totalicen aproximadamente 2.491 millones de dólares.

El aumento proyectado de las ventas al exterior representa una ganancia de 819 millones de dólares con respecto al ciclo anterior, lo que refleja una fuerte demanda internacional de aceite de girasol y sus derivados.

El mercado internacional sigue el crecimiento de la producción

El crecimiento de la cosecha de Argentina se produce en un momento de atención mundial hacia el mercado de aceites vegetales, especialmente en medio de la volatilidad climática en regiones productoras clave y las oscilaciones en los precios internacionales de los productos agrícolas.

Con una mayor oferta disponible, es probable que Argentina aumente su competitividad en las exportaciones de aceite de girasol, con efectos potenciales en los flujos comerciales globales y la dinámica de los precios internacionales en los próximos meses.

Fuente: Portal de Agronegocios

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