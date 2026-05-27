Roly Gregoire: el primer jugador negro del Sunderland describe el impacto del racismo

Todavía una ciudad en ese momento (no se le concedió el estatus de ciudad hasta 1992), Sunderland era un mundo diferente a aquel en el que Gregoire había crecido. Nacido en 1958 en el área de Toxteth en Liverpool de padres de Windrush Generation de la isla caribeña de Dominica, se crió en Bradford, otra ciudad multicultural.

Por el contrario, según las cifras del censo, apenas el 1% de la población de Sunderland, que se acercaba a los 300.000 habitantes en 1981, era de origen africano-caribeño.

Una quinta parte de los 92 clubes de la Liga aún no había fichado a un jugador negro en 1978, el año en que Viv Anderson, del Nottingham Forest, se convirtió en el primero en reclamar un partido internacional con Inglaterra.

“Sólo conocía a otro negro en Sunderland, que estaba en la escuela politécnica”, recuerda Gregoire. “Wayne Entwistle [a white striker, who signed the same day in a Â£30,000 deal from Bury] “Compartió alojamiento conmigo durante un tiempo y era un buen tipo, pero fue un momento bastante solitario”.

Gregoire cita al capitán del club, Bobby Kerr, ganador de la Copa FA en 1973, y al experimentado mediocampista Mick Docherty como dos colegas que lo hicieron sentir bienvenido, en una temporada de debut en la que jugó ocho apariciones en el primer equipo.

Pero sintió que la actitud del vestuario hacia él cambiaba en el verano de 1978, con un par de incidentes notables durante una gira de pretemporada por Kenia.

“Después de un partido, todos estos niños corrieron al campo y se acercaron a uno de nuestros jugadores y lo rodearon”, dice. “Pero cuando se fueron, vino hacia mí y se secó las manos en mi camisa. Pensé que eso era asqueroso.

“¡Era como si pensara que esos niños tenían una enfermedad y quisiera quitármela a mí! ¿Por qué a mí? Porque soy negro, ¿es por eso?”

Más tarde, en una recepción posterior al partido en la casa de una adinerada familia blanca local, el equipo hizo fila para recibir a la anfitriona.

“Estrechó la mano de los jugadores de mi derecha, me pasó por alto y luego estrechó la mano de todos los demás”, dice.

“No perdí ni un segundo. Simplemente salí de casa con calma y tranquilidad y me subí al autobús del equipo. Preferiría estar ahí fuera, con leones y hienas, que estar dentro y ser insultado de esa manera.

“Nadie vino a ver cómo estaba ni a ofrecerme consuelo. Sólo cuando terminaron de comer y beber, de reír y bromear, regresaron al entrenador.

“Pensé que era una vergüenza. Esa mujer me insultó, y al insultarme insultó al club. No hubo lealtad ni integridad; me sentí abandonado”.