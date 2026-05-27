La NASA revela nuevos detalles sobre plan para construir una base en la luna.

La NASA espera regresar a los humanos a la superficie de la luna en 2028. Pero a diferencia de la era Apolo de los años 60 y 70, donde los astronautas iban y venían, la agencia espacial tiene una visión más grandiosa en esta ocasión. Quieren construir eventualmente una base lunar capaz de sostener un asentamiento permanente.

Al anunciar el plan de 20 mil millones de dólares en marzo, la agencia espacial presentó su objetivo aspiracional pero dejó muchos detalles por determinar. Durante una conferencia de prensa el martes, la NASA proporcionó una actualización sobre el desarrollo de la base, incluyendo nuevos detalles sobre su progreso y los proveedores que utilizará para lograr la primera fase de su hoja de ruta lunar.

“Estados Unidos está regresando a la luna,” dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman. “Por todo lo que esperamos lograr en esta empresa, lo que estamos emprendiendo es extremadamente desafiante, y sabemos muy poco basado en lo que es un total de 80 horas de EVA de astronautas lunares a través de las misiones Apolo, y eso fue hace más de medio siglo.”

Isaacman explicó que la construcción de la Base Lunar se llevará a cabo en fases e incrementalmente.

“Para la Fase 1, la NASA anticipa 25 lanzamientos y 21 aterrizajes. Planea enviar alrededor de 4 toneladas métricas de carga a la superficie de la luna durante ese tiempo y aumentar ese nivel durante las Fases 2 y 3.

Para lograr su plan, la NASA está confiando en gran medida en contratistas espaciales privados para hacer gran parte del trabajo pesado. Durante la actualización del martes, la agencia delineó las primeras tres misiones de la base lunar y las empresas que proporcionarán el equipo.

Isaacman dijo que la NASA está trabajando para establecer una “economía lunar” porque no cree que el gobierno pueda hacerlo solo.

“No creo que vayamos a tener el tipo real de mundo espacial que podríamos haber imaginado cuando éramos niños leyendo libros de ciencia ficción, si es perpetuamente financiado por los contribuyentes. Por lo tanto, es de vital importancia que averigüemos qué genera valor ya sea en el entorno único de la microgravedad o en la superficie lunar en exceso del costo que implica incursionar en ello,” dijo Isaacman.