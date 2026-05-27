Vegas completa barrido, regresará a la Final de la Copa

El Vegas Golden Knights vuelve a la Final de la Copa Stanley por tercera vez en nueve años de existencia al vencer a uno de los mejores equipos de temporada regular en la historia de la NHL.

El Vegas Golden Knights superó al Colorado Avalanche 2-1 el martes por la noche en Las Vegas para completar una barrida de cuatro juegos en las finales de la Conferencia Oeste, bajo la dirección de un entrenador que se unió al equipo hace apenas dos meses.

El capitán Mark Stone anotó por segunda vez en dos juegos para darle al Vegas una ventaja de 1-0 en el primer período. Stone recibió un pase diagonal de Brayden McNabb que permitió al veterano delantero superar a la defensa del Avalanche para anotar.

A pesar de que el Avalanche tuvo más oportunidades de alto peligro y disparos, fue el Vegas que anotó más goles y ganó la serie. El portero de Golden Knights, Carter Hart, tuvo una noche tranquila con solo 21 disparos en contra.

Cole Smith anotó el gol ganador con un poco más de cinco minutos restantes, y a pesar de que el Avalanche recortó la ventaja a 2-1, no logró empatar el partido.

Con Tortorella al mando, el Vegas ha mostrado una fortaleza colectiva que deja al Avalanche buscando respuestas. Ahora, esperarán al ganador de las finales de la Conferencia Este entre los Hurricanes y los Canadiens.