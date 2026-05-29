Irlanda contra Nueva Zelanda: Nathan Smith brilla mientras los turistas dominan en Stormont en el día dos

El día dos del Test único en el Club de Cricket de Servicio Civil, Stormont

Nueva Zelanda 490-8 dec (119 overs): Blundell 186, Foxcroft 98; Tector 1-16

Irlanda 179 all out (45 overs) Balbirnie 73, Adair 40; Smith 6-40 & 65-2 (16 overs) Doheny 36; Tickner 2-14

Irlanda sigue a 246 carreras

Nueva Zelanda tomó el control contra Irlanda en el segundo día del Test único con Nathan Smith reclamando su mejor desempeño internacional de 6-40 en Stormont.

Después de recuperarse de un mal comienzo en el primer día para llegar a 361-5, los Black Caps continuaron en una vena similar en el segundo día bajo el sol de Belfast, llegando a 490-8 antes de que el capitán Tom Latham declarara.

Nueva Zelanda impuso el follow-on y la respuesta de Irlanda sufrió un golpe temprano cuando Stephen Doheny y Cade Carmichael fueron eliminados en la primera entrada y luego perdieron cuatro más rápidamente después del almuerzo mientras Smith reclamaba su primer ‘arco de cinco’.

Mark Adair y Andy McBrine estabilizaron el barco, pero Irlanda fue eliminada por completo por 179 carreras antes de desempeñarse mucho mejor en la segunda entrada al terminar el día con 65-2, siguiendo a Nueva Zelanda por 246 carreras.

Los turistas disfrutaron de un buen comienzo en la sesión matutina con Tom Blundell y Dean Foxcroft construyendo sobre su sociedad de 58 carreras del primer día.

Blundell superó las 150 carreras, mientras que Foxcroft alcanzaba su primer medio siglo en Test mientras superaban la marca de 100 carreras como sociedad.

Irlanda finalmente se puso en marcha y tomó tres rápidos wickets, incluyendo a Blundell por 186 y a Foxcroft, quien cayó dos carreras cortas de un siglo en Test.

El equipo de Heinrich Malan sufrió un mal comienzo en su persecución, sin embargo, Doheny y Carmichael fueron eliminados por Smith en la segunda y sexta bola de la primera entrada.

Después del almuerzo, Smith continuó con su excelente racha al llevarse los wickets de Andrew Balbirnie, Curtis Campher y Lorcan Tucker, mientras que Harry Tector también cayó antes de que Adair y McBrine recondujeran a Irlanda, llevándolos a través del té.

Alcanzaron una sociedad de 100 carreras antes de que Adair saliera por 40 mientras Smith conseguía su sexto wicket del día.

Tom Mayes y Liam McCarthy entonces cayeron mientras Irlanda flaqueaba para terminar en 179 por completo.

Les fue mejor en el comienzo de su segunda entrada, liderados por Doheny, pero aún tienen una montaña por escalar rumbo al tercer día.

“Tomar 98, obviamente es mejor que un pato. Estuve tan cerca del siglo, pero al final del día el equipo está en una excelente posición para ganar este juego”, dijo Foxcroft a BBC Sport NI.

“En cuanto al partido, estoy encantado con dónde estamos en este momento. Nos quedan ocho wickets por conseguir y mirando hacia la mañana de mañana, esperamos poder presionar a Irlanda.

“Para nosotros, imponer el follow-on fue todo sobre el impulso. Queremos tratar de cerrar el juego y luego podemos pensar en Inglaterra la próxima semana”.

El entrenador de bateo de Irlanda, Gary Wilson, añadió: “Fue un hechizo realmente bueno de Nathan Smith, nos hizo muchas preguntas y creo que se ve que es un wicket nuevo y se ve eso en ambas entradas”.

El juego se reanudará en Stormont a las 11:00 BST del viernes.