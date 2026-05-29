¿Qué jugadores de la NFL tienen más dinero en juego en 2026? Kyler Murray y Christian Watson podrían sacar provecho

Este puesto podría fácilmente ser ocupado por Michael Penix Jr., cuyo viaje futbolístico se ha visto obstaculizado por otro Desgarro del ligamento cruzado anterior, pero parece que Tagovailoa tendrá la primera (y posiblemente la mejor) oportunidad de regresar su carrera a la dirección correcta. Al igual que Kyler Murray, Tua firmó un contrato de un año por el mínimo de la liga, y los Falcons aprovecharon el lenguaje de compensación en su contrato con los Dolphins.

A los 28 años, Tagovailoa todavía es relativamente joven, pero ha tenido un largo y problemático historial de lesiones que incluye una fractura de cadera y varias conmociones cerebrales. Tampoco tiene experiencia con el nuevo entrenador en jefe Kevin Stefanski y debe vencer al actual Penix en esta fascinante batalla exclusivamente para zurdos. Sin embargo, una vez más, Penix está recuperando su salud después de someterse a una cirugía mayor de rodilla en noviembre.

En un mundo perfecto para Tua, encaja perfectamente como mariscal de campo con ritmo y sincronización en el sistema de zona amplia y lleno de juego y acción de Stefanski. Atlanta tiene un potente juego terrestre, un verdadero WR1 en Drake London, una excelente opción en el medio campo en Kyle Pitts y los ingredientes de una sólida línea ofensiva.

No hay duda de que Tagovailoa se encuentra en una encrucijada en su carrera y su historia podría jugar en su contra, pero peores mariscales de campo han superado a más para encontrar una segunda vida en la NFL. Todavía tiene una gran oportunidad de sacar provecho de una sólida campaña en 2026.