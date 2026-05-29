Sección 415: Los Gigantes de San Francisco con drenaje de cerebros

Publicado 29 de mayo de 2026en10:30 am

Esta columna es un extracto de nuestro boletín de la Sección 415, donde cubrimos las historias más importantes en los deportes del Área de la Bahía cada lunes y viernes. Para registrarse, visite The Standard’s página del boletín y seleccione la Sección 415. ¡Suscribirse es gratis! Los Gigantes de San Francisco están más cerca de los Rockies que de los Dodgers, y ese hecho recae directamente sobre los hombros de los jugadores, especialmente los veteranos bien pagados. Rafael Devers, Willy Adamesy Matt Chapman. Pero los entrenadores también comparten parte de la culpa. Está en el manager novato. Tony Vitello y su personal para poner a sus jugadores en posición de triunfar, y el récord del club de 22-34 refleja su fracaso en lograrlo.

Piense en el último buen equipo de los Giants, cuando Gabe Kapler El equipo de 2021 ganó 107 juegos, un récord de la franquicia. El kilometraje varía según el legado de Kapler con la franquicia, él y su cuerpo técnico sin lugar a dudas sacaron el máximo provecho de una plantilla compuesta principalmente por jugadores de posición de edad avanzada y especialistas de pelotón. La gestión agresiva de Kapler en el juego molestó a algunos fanáticos, pero los resultados, al menos en 2021, fueron innegables. En retrospectiva, su personal parece cargado.

entrenador de bateo Daniel Ecker Ganó una Serie Mundial como Bruce Bochy Coordinador ofensivo en Texas. Ahora es el entrenador de banca del técnico de los Orioles de Baltimore. Craig Albernazentrenador de receptores y bullpen de San Francisco en 2021. El director de lanzadores de 2021, Brian Banisterse encuentra entre las mentes más respetadas del deporte. Alyssa Cuello Está en la oficina principal de Cleveland. Kai Correa Sigue recibiendo ascensos y ahora está con los Mets. Antonio Richardson Es el entrenador de primera base de los Bravos, que ocupan el primer lugar. Kapler dirige los Marlins de Miami. Compare ese talento como entrenador con el que tienen ahora los Gigantes. Gente cazadora vino muy promocionado desde Toronto por traer una estrategia de bateo más orientada al contacto; San Francisco ha recibido la menor cantidad de boletos en la liga por lejos y no tiene muchos barriles para mostrar en el acercamiento (24º en tasa de golpes fuertes). entrenador de tercera base Héctor Borg ha aguantado sus problemas con envíos cuestionables, incluso en la octava entrada de la derrota del miércoles por 3-2 ante Arizona. San Francisco es estadísticamente el El peor club de béisbol en cuanto a correr bases. (se abre en una nueva pestaña) francisco anderson Siguió a Vitello de Tennessee como director de trabajo de pitcheo, un puesto importante cada vez más ocupado por expertos en diseño de lanzamientos y otros conceptos con mentalidad analítica. Justin Meccage Pasó el año pasado con el mismo título para la filial Triple-A de los Cerveceros. El cuerpo de lanzadores de San Francisco ocupa el puesto 18 en efectividad.

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