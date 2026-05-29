¿Por qué la gente ataca las clínicas de ébola? Gira en torno a la confianza, la muerte y las bolsas para cadáveres.

alternar título Gradel Muyisa Mumbare/Reuters

“Me quedé realmente impactado”, dice el Dr. Babou Rukengeza.

Se refiere a las imágenes que vio en las redes sociales de llamas y somieres carbonizados en un centro de tratamiento del ébola en la parte oriental de la República Democrática del Congo. Miembros de la comunidad atacaron el centro el jueves 21 de mayo. Al final del fin de semana hubo otros dos ataques en otro centro médico que trataba a pacientes de ébola. El personal y los pacientes sospechosos de ébola huyeron en medio del caos.

Rukengeza se encontró preguntando: “¿Cuál será nuestra respuesta?” Y tuvo una respuesta: “Tenemos que generar confianza”.

Rukengeza es el líder sanitario de respuesta al ébola de Save the Children en su República Democrática del Congo, donde reside.

Han pasado menos de dos semanas desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Ébola una emergencia de salud pública de importancia internacional. En ese corto tiempo, la desconfianza entre las comunidades y los proveedores de salud ha sido evidente.

Si bien Rukengeza quedó consternado por los ataques, admite que no está del todo sorprendido. Esto ha sucedido durante brotes de ébola anteriores, y la tensión es particularmente evidente en torno a la muerte y el entierro de pacientes de ébola.

Ataques alimentados por el pánico y los rumores

La Dra. Micaela Serafini, presidenta de Médicos Sin Fronteras Suiza, ha trabajado en los esfuerzos de respuesta al ébola desde 2007. Recuerda vívidamente cuando, en 2019, un centro de tratamiento del ébola en la República Democrática del Congo que dirigía su organización fue atacado.

“Creían que todos los que entraban [to the clinic] fue asesinado”, dice.

Como la tasa de mortalidad de los pacientes con Ébola era “extremadamente alta”, la gente imaginaba que los trabajadores humanitarios los estaban asesinando.

Ella dice que este tipo de pánico, miedo y desinformación alimentan la tensión que surge tras un brote creciente.

Hoy en día, los rumores que circulan en las redes sociales en la República Democrática del Congo incluyen afirmaciones falsas de que el Ébola no es real, que los trabajadores humanitarios están llegando a la zona únicamente para su propio beneficio y que los grupos de ayuda están reteniendo la mejor atención disponible.

“Creen que existen medicamentos y vacunas, pero no queremos dárselos”, afirma el Dr. Jean Kaseya, el director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, que actualmente se encuentra de visita en la República Democrática del Congo para ayudar en la respuesta al ébola. Aunque, añade, su sensación es que es una minoría de la comunidad la que cree en las informaciones falsas.

Serafini no quiere que se repita lo que pasó en el pasado. Ahora, está convencida de que tomarse el tiempo para generar confianza debe ser una prioridad. Si los grupos de ayuda no se toman ese tiempo, dice, “será contraproducente”.

Existe una variedad de estrategias para abordar la pérdida de confianza, incluida la integración en la comunidad a largo plazo, la contratación de personal local y la participación de líderes comunitarios.

Kaseya dice que a algunos líderes se les darán motocicletas para que puedan viajar más fácilmente por la comunidad, disipando rumores y educándolos sobre este virus. También se están realizando esfuerzos para difundir información precisa en grupos de WhatsApp, en iglesias y en estaciones de radio comunitarias, dice.

Pero no se trata sólo de aprender sobre el virus. La muerte es a menudo un punto de inflamación para la ira comunitaria.

Centrarse en la muerte y los entierros

Aunque la República Democrática del Congo tiene aproximadamente 450 tribus y muchas costumbres mortuorias diferentes, dice Rukengeza, en general es “muy importante culturalmente tomar el cuerpo y honrar a este pariente”. Los funerales suelen durar varios días y los rituales pueden implicar lavar el cuerpo y sentarse o dormir junto al cadáver.

Durante un brote de Ébola, este es un comportamiento riesgoso.

Cuando alguien muere de Ébola, su cuerpo sigue siendo altamente contagioso durante siete más o menos días, y el virus se propaga a través de fluidos corporales.

Las prácticas de entierro deben adaptarse cuidadosamente para garantizar que el virus no se propague más. Esto no siempre sucede. El Organización Mundial de la Salud estima que en el brote de África occidental hace una década, las prácticas funerarias pueden haber contribuido al 80% de los casos en Sierra Leona y al 60% de los casos en Guinea.

En uno de los ataques de este brote, los miembros de la comunidad que irrumpieron en la clínica tenían exigencias claras: querían que les devolvieran el cuerpo de su ser querido para un entierro tradicional, a pesar de que el personal médico les había dicho que era demasiado arriesgado.

Las prácticas de entierro seguro a menudo implican tener un equipo designado, vestido con equipo médico protector, como batas y máscaras, que entierra a los pacientes en bolsas selladas mientras los dolientes observan desde la distancia.

Las autoridades locales cerca del epicentro del brote limitaron el tamaño de los funerales a 50 personas con la esperanza de limitar la propagación del virus. Y a medida que aumentó la tensión, algunos entierros han requerido guardias armados para garantizar que las reuniones no se vuelvan violentas con familiares frustrados que intentan acceder al cuerpo.

Cambiando las prácticas funerarias

Serafini dice que una innovación de brotes anteriores ha mejorado la experiencia para las familias que no pueden tocar el cuerpo: bolsas para cadáveres con ventanas.

Recuerda cómo sus equipos solían poner el cuerpo de un paciente fallecido con ébola “dentro de una bolsa negra y la cerrábamos. La familia ni siquiera podía reconocer el cuerpo”. Pero cuando su equipo rediseñó las bolsas para “tener un área transparente en la que se pueda ver el rostro de ese ser querido”, dice, fue de gran ayuda, especialmente cuando la familia sabía qué esperar.

Ésa es una de las razones por las que ahora, en las clínicas administradas por Médicos Sin Fronteras, dice, la familia de un paciente sospechoso de ébola se incorpora a las comunicaciones con el equipo de salud en el momento en que la persona enferma llega, incluidos los protocolos en torno a la muerte. “Hay un informe para la familia sobre lo que podría suceder durante esa etapa, incluido cómo vamos a tratar ese cuerpo en el momento en que la vida ya no esté allí”, dice Serafini.

Max Lieblich, director del programa de emergencia de Catholic Relief Services en el noreste de la República Democrática del Congo, dice que contar con líderes religiosos que implementen prácticas de entierro seguras (y que estén presentes en un velorio o funeral) puede aliviar parte de la tensión.

Dice que su equipo está en conversaciones preliminares para capacitar a los líderes religiosos sobre estos protocolos. “Lo que descubrimos en el pasado es que tener un líder religioso local en ese equipo (particularmente en este contexto, donde la gente es realmente religiosa) puede ser realmente útil”, dice.

Rukengeza dice que ha visto que las familias pueden cambiar costumbres una vez que entienden la ciencia. Recuerda cuando los familiares de los fallecidos “vinieron al tanatorio y tratamos de explicarles cómo proceder”. [and] estuvieron de acuerdo.”

Dice: “Vaya, tenemos que llevar esos éxitos a otras tribus”.