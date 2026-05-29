Barcelona ofrece

Barcelona ha realizado una oferta de 100 millones de euros (86.7 millones de libras) por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, mientras buscan reforzar aún más su ataque, con la confirmación del fichaje de Anthony Gordon.

Gordon está listo para ser presentado como jugador del Barcelona el viernes después de que el club llegara a un acuerdo para ficharlo del Newcastle United.

El extremo inglés llega con un contrato de cinco años, con el Barcelona y el Newcastle llegando a un acuerdo en una tarifa que podría llegar a 80 millones de euros (69.3 millones de libras) con incentivos adicionales.

El Barcelona ha centrado ahora su atención en un objetivo a largo plazo en la figura de Álvarez.

Con la expectativa de que Robert Lewandowski se vaya este verano, el Barcelona necesita un nuevo delantero centro y el club ha enviado su primera propuesta oficial al Atlético, según el experto en mercado de fichajes Fabrizio Romano.

La oferta no incluye incentivos ni la participación de jugadores en el intercambio. Álvarez ha pedido supuestamente salir del Atlético.

Álvarez anotó 20 goles y dio nueve asistencias en la temporada 2025-26, después de haber marcado 29 goles y dado siete asistencias en la campaña anterior.

El ex delantero del Manchester City marcó dos goles contra el Barcelona esta temporada mientras que el Atlético eliminaba al equipo de Hansi Flick de la Copa del Rey y de la Champions League, aunque el equipo de Diego Simeone no logró finalmente ganar ambas competiciones.

Un fichaje de Álvarez podría aumentar las dudas sobre la posibilidad de que el Barcelona fiche a Marcus Rashford de forma permanente.

El Barcelona tiene la opción de hacer permanente el préstamo de Rashford por 35 millones de euros (30 millones de libras) después de que él anotara 14 goles y diera 11 asistencias esta temporada.

Se informa que han estado en negociaciones con el Manchester United para reducir la tarifa, pero hay sugerencias de que un acuerdo por Álvarez significaría el fin de las esperanzas de Rashford de prolongar su estancia en el Camp Nou.