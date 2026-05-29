Una hamburguesa argentina entre las mejores del mundo

La escena de las hamburguesas en Argentina sigue creciendo: mientras se siguen abriendo nuevos lugares en Buenos Aires y otras ciudades, sus nombres más establecidos están ganando reconocimiento internacional. Los editores de Time Out de todo el mundo seleccionaron a Kiddo’s The Park como una de las 10 mejores hamburguesas del planeta en el ranking Best Burgers in the World, un merecido reconocimiento a nuestra interpretación de este icónico plato estadounidense. Puedes leer el artículo completo aquí.

niño Alejandro Roig

Con su local principal en Las Cañitas y otra sucursal en Palermo Viejo, Kiddo todavía genera filas de personas esperando en la acera cualquier día de la semana, incluso años después de su apertura. La marca nació en 2022 de la obsesión de Alejandro Roig, el YouTuber de hamburguesas detrás de @burgrkid, por crear hamburguesas equilibradas: las proporciones correctas de pan, carne y aderezos, sabrosas pero nunca demasiado pesadas y frescas todos los días. Entre ellos se encuentra The Park, que ahora figura en este ranking global de Time Out.

Alejandro Roig niño

También te puede interesar: Las mejores hamburguesas de Buenos Aires.

En un mundo lleno de hamburguesas exageradas y cargadas de queso, The Park prioriza el equilibrio sobre el exceso: carne de res de calidad, verduras frescas y un panecillo suave hecho a medida desarrollado exclusivamente para la marca. Viene con queso americano, tomate, lechuga y cebolla. La salsa exclusiva de Kiddo, su propia versión de la salsa Golden BBQ, une todos los sabores sin dominarlos.

Alejandro Roig niño

Aquí, la carne es la estrella: cocinada de forma sencilla y servida rápidamente, ya sea que la comas allí mismo o la lleves para llevar. Después de probarlo, es fácil entender por qué obtuvo el noveno puesto en un ranking mundial.

Dónde: Arévalo 2882 & Honduras 5265, Palermo.