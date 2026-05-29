Si llega el Ébola, seremos aniquilados: desplazados por el conflicto en la RDC.

Si llega el Ébola, seremos aniquilados: desplazados por el conflicto en la...

Condiciones propicias para la propagación del Ébola en los campos del este de la RDC para personas desplazadas por los conflictos de la región – Derechos de autor AFP / Archivo Jim WATSON

Dorcas Mapenzi teme lo peor si el Ébola llega al campamento de Kingonze, donde vive junto a más de 25,000 personas desplazadas en la conflictiva parte oriental de la República Democrática del Congo.

“Si llega el Ébola, seremos exterminados porque estamos apretados como sardinas”, dijo la mujer desplazada a AFP en medio de las lonas y carpas en las afueras de Bunia, la capital de la provincia nororiental de Ituri, epicentro del último brote.

Propagada por contacto cercano, la mortal enfermedad viral se ha expandido rápidamente en el este del vasto país de África central, donde décadas de conflictos armados han obligado a millones de personas a abandonar sus hogares y vivir en campos en condiciones de hacinamiento.

Casi un millón de desplazados se encuentran en Ituri, entre las provincias más empobrecidas y vulnerables a los grupos armados del este de la RDC, lo que ha generado alarma por la posibilidad de que la epidemia se propague por los campos de refugiados.

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien se espera llegue a Bunia el viernes, ha advertido que el este de la RDC “enfrenta una catastrófica colisión de enfermedad y conflicto”, con los combates obstaculizando los esfuerzos para combatir la epidemia.

Desde que se declaró un brote de Ébola en la RDC el 15 de mayo, la OMS ha registrado 10 muertes confirmadas y 223 sospechosas de Ébola en la RDC, de un total de más de 1,000 casos confirmados y sospechosos, según sus últimas cifras hasta el 24 de mayo.

“Todos moriremos”

Hasta el momento, no se ha registrado ninguna infección en el campamento de personas desplazadas de Kingonze, construido en 2018.

Pero las condiciones en el campamento son propicias para una enfermedad transmitida por contacto físico cercano y fluidos corporales.

“Ya he oído hablar del Ébola y es una enfermedad que me asusta mucho”, dijo Mapenzi mientras lavaba su ropa en un recipiente en el suelo.

“Nosotros, desplazados, no tenemos higiene. Nuestros hijos juegan junto a aseos sucios e incluso se alivian en el suelo, en medio de las lonas que sirven como nuestros hogares”, dijo la joven.

Deborah Nzale, viuda y jefa de familia, vive con nueve personas en un pequeño refugio de lonas de apenas tres metros cuadrados.

“Dadas estas condiciones, ¿cómo vamos a protegernos contra esta enfermedad, cuando todos nos dicen que necesitamos distanciarnos para combatir el Ébola?”, preguntó.

No existe vacuna ni tratamiento para la cepa de Ébola de Bundibugyo responsable del último brote.

Por lo tanto, los intentos de contener la propagación del virus se han basado principalmente en medidas de protección y rastreo de contactos rápidos.

“Dormimos amontonados unos sobre otros, con el sudor de todos”, dijo Nzale.

“Si una sola persona se infecta aquí en este campamento, todos moriremos”.

“El Ébola realmente mata”

Hasta ahora, los residentes desplazados de Kingonze no han recibido ningún equipo de protección.

“El Ébola realmente mata”, advierte un cartel en la entrada.

“Las personas que buscan crear conciencia pasan por aquí con mensajes, pero, sorprendentemente, no tenemos el equipo que necesitamos para protegernos”, se quejó Budjo Amos.

“Incluso no tengo jabón para lavarme las manos”, agregó el hombre desplazado, que huyó de la violencia comunitaria común en la provincia.

“Lo más urgente es que nos den agua limpia”.

Hay solo un pozo en Kigonze. Los bidones vacíos se acumulan frente a él. El agua fluye del grifo solo durante unas horas al día.

“El estado tiene que intervenir con urgencia”, suplicó Amos.

El estado congoleño, ausente durante mucho tiempo en gran parte de Ituri, ha sido criticado por su respuesta tardía al brote, que se declaró varias semanas después de que surgieran los primeros casos.

Muchos hospitales en la región aún carecen de equipos esenciales, especialmente carpas de aislamiento para pacientes.

Según el gobernador militar de Ituri, la provincia cuenta con alrededor de 61 campamentos de personas desplazadas que albergan a casi 970,000 personas.

“Necesitamos desplegar equipos y personal médico especializado lo más rápido posible”, dijo el General de División Johnny Luboya Nkashama a AFP el viernes, “para salvar a esta provincia de un desastre”.