La carrera de los Knicks en Finales inspira a Garrett Wilson, Jet…

FLORHAM PARK, N.J. — Aunque no se sientan en la fila de celebridades del Madison Square Garden con A-listers como Ben Stiller y Timothée Chalamet, los jugadores de los New York Jets están apoyando al New York Knicks de igual forma.

Quizás los Jets, con mala suerte durante 15 años, puedan encontrar inspiración en el primer viaje de los Knicks a las Finales de la NBA desde 1999.

“Ver a la gente, la forma en que apoyan a su equipo, sé que los fanáticos de los Jets están ansiosos por animar de esa manera, y queremos dárselo”, dijo el receptor abierto Garrett Wilson el jueves después de la práctica. “Personalmente quiero dárselo más que nadie. Sí, hombre, es genial verlo y me alegro de estar aquí para verlo. Estoy apoyando a los Knicks como el infierno. Eso nos da una idea de cómo podría ser cuando resolvamos esto, lo cual estamos emocionados de hacer”.

Los corredores de apuestas no esperan que suceda esta temporada. Los Jets están listados en +10000 para ganar la AFC, según DraftKings. El único equipo con probabilidades más largas son los Miami Dolphins en +15000.

Nunca se sabe, ¿no?

“Debes creer”, dijo Wilson, evocando (presumiblemente) sin saberlo el grito de guerra de otro famoso equipo de Nueva York — los Mets de 1973, campeones de la Liga Nacional. “Debes creer antes de que suceda algo y la creencia es alta”.

La ciudad está vibrando con la manía de los Knicks. Lo mismo ocurre en las redes sociales, donde los fanáticos –famosos y comunes– están realmente emocionados. Los Knicks han ganado 11 seguidos en los playoffs, permitiendo a los fanáticos que han sufrido mucho soñar con su primer campeonato de la NBA desde 1973.

Los Jets y sus fanáticos saben bien sobre largas esperas. Su única aparición en el Super Bowl fue en enero de 1969 –un buen año para los deportes de Nueva York. Los Jets sorprendieron a los Baltimore Colts en el Super Bowl III, y los Knicks ganaron su primer título en la temporada 1969-1970. Joe Namath y Walt “Clyde” Frazier eran dos de las mayores celebridades deportivas de la ciudad.

“Te digo, ese es un equipo aguerrido, aguerrido”, dijo el entrenador de los Jets, Aaron Glenn, sobre los actuales Knicks, citando el liderazgo de Jalen Brunson como la clave de su éxito.

“De verdad, estoy apoyando a esos chicos, de verdad, porque luchan duro, ya sabes, y es divertido de ver”, dijo Glenn, quien casualmente llevaba una camiseta negra con la palabra “Grit” estampada.

Sin embargo, parece que ser fan tiene sus límites. A Wilson se le preguntó si planea conseguir entradas para las Finales.

“¿Sabes qué? No, no”, dijo riendo. “Sí, no. Es caro.

“Pero estaré mirando”.