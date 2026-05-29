Rafael Nadal: Campeón de individuales del Grand Slam 22 veces habla sobre luchas con lesiones en nuevo documental de Netflix

Rafael Nadal tuvo una de las carreras de tenis más grandes que el deporte haya visto. También pasó casi todo en dolor. Entre su primer título en el Abierto de Francia en 2005 y su retiro en 2024, el español ganó 22 títulos individuales de Grand Slam, la segunda mayor cantidad de cualquier hombre. Hizo parte de la era de los ‘Tres Grandes’, donde él, Roger Federer y Novak Djokovic se repartieron los mayores premios del deporte y emocionaron a los fanáticos. Pero una lesión crónica en el pie significó que Nadal tuvo que encontrar formas distintas solo para poder terminar los partidos, mucho menos ganarlos. En una nueva serie de Netflix, el hombre de 39 años se abre sobre los riesgos que tomó con su salud para lograr la grandeza. “Tuve que tomar decisiones sobre mi salud, donde estás en el límite entre lo correcto o lo incorrecto,” dijo Nadal. “Pero si no hubiera explorado todo eso, probablemente hubiera tenido 10 Grand Slams menos. No estoy diciendo uno o dos, estoy diciendo 10 o 12. Esta es la realidad.” En 2005, la sensación adolescente de cabello largo y musculoso se presentó al mundo al ganar el Abierto de Francia en su primer intento, venciendo al número uno del mundo Roger Federer en las semifinales en su cumpleaños número 19. Terminó esa temporada clasificado como segundo del mundo, habiendo ganado 11 títulos individuales. Sin embargo, también fue el año en que comenzó en serio la lucha de Nadal con las lesiones. Después de fracturarse el pie izquierdo durante su victoria en la final del Abierto de Madrid, a Nadal le diagnosticaron una rara condición degenerativa llamada síndrome de Mueller-Weiss. Hablando en el programa Sporting Witness de la BBC World Service, Nadal dijo que la lesión en el pie fue “el origen de todos mis problemas.” “Tuve que mantenerme súper positivo, súper determinado, siempre listo para intentar encontrar una solución para seguir siendo competitivo y encontrar una manera de volver a la cancha,” dijo. “Tuve que pasar, un par de veces en mi carrera, por un largo proceso de lesiones, pero creo que estaba listo para aceptar ese momento, tolerar la frustración y seguir trabajando con esperanza y pasión.” “La clave fue que el sufrimiento era menor que mi pasión y mi felicidad por lo que estaba haciendo.”