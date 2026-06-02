Go Insurance aborda la cobertura de viaje que muchas pólizas omiten.

Cuando la guerra o el conflicto armado interrumpen un viaje, los clientes no quieren advertencias. Quieren un plan. Go Insurance ha creado una nueva cobertura que ayuda a los asesores a vender exactamente eso: mayor tranquilidad cuando el mundo cambia a mitad del viaje.

Esa brecha entre lo que los clientes esperan y lo que muchas pólizas realmente cubren es donde comienzan algunas de las conversaciones de seguros más difíciles.

Go Insurance ha lanzado War & Armed Conflict Cover para dar a los asesores una respuesta más clara cuando los viajeros se ven afectados inesperadamente en el extranjero después de que su viaje ya haya comenzado.

La nueva extensión de cobertura está diseñada para ayudar a los viajeros que se ven inesperadamente afectados por un nuevo evento de guerra o conflicto armado en el extranjero después de que su viaje ha comenzado. Todas las pólizas incluyen cobertura médica limitada sin costo adicional, con cobertura opcional de interrupción disponible para ciertos gastos adicionales de viaje y alojamiento.

Guerra y conflicto armado han sido durante mucho tiempo un territorio difícil en los seguros de viaje, porque muchas pólizas los excluyen por completo.

Eso deja a los asesores con una conversación difícil cuando un cliente pregunta qué sucede si estalla un conflicto después de que ya han salido de casa.

La nueva cobertura de Go Insurance les da a los asesores una respuesta más práctica. Si un viajero elegible se ve afectado inesperadamente en el extranjero por un nuevo evento de guerra o conflicto armado, la póliza puede proporcionar un apoyo definido en lugar de dejar el problema en una situación complicada.

Para los asesores, esa es la ventaja comercial: un producto que les ayuda a vender mayor tranquilidad antes de la partida, con límites claros en lugar de una vaguedad tranquilizadora.

La cobertura está estructurada en dos partes.

La Parte A se incluye automáticamente en los niveles de cobertura Básica, Plus, Elite y Ultra de Go Insurance sin costo adicional, ya sea que se seleccione o no la actualización opcional de interrupción. Proporciona cobertura médica y por accidentes personales si un viajero se ve inesperadamente atrapado en una guerra o conflicto armado mientras está en el extranjero, siempre que se cumplan las condiciones de la póliza.

Eso puede incluir gastos médicos, asistencia médica de emergencia, repatriación médicamente necesaria, beneficios por muerte accidental y discapacidad permanente para reclamos elegibles.

La Parte B, también conocida como cobertura de interrupción de guerra, es una actualización opcional disponible por un costo adicional. Puede ayudar con costos adicionales de viaje y alojamiento si el viaje de un viajero se ve interrumpido por un evento de guerra o conflicto armado nuevo e inesperado mientras ya están viajando.

Esto puede incluir transporte adicional, alojamiento adicional, costos de rerouting razonables y costos razonables para regresar a casa temprano si es necesario.

La cobertura está diseñada para eventos nuevos e inesperados que ocurren después de la salida mientras los viajeros ya están en el extranjero. En general, no se cubren conflictos conocidos u en curso, eventos ya en progreso antes del viaje y situaciones sujetas a advertencias gubernamentales de “No viajar” antes de la llegada.

Para los asesores, eso significa algo simple y vendible: mayor tranquilidad para los clientes antes de la salida, y una respuesta más clara si el viaje se interrumpe después de partir.

Esto es donde el producto se vuelve fácil de vender para los asesores.

La actualización opcional de interrupción de guerra les brinda a los clientes un plan más claro si un nuevo evento de guerra o conflicto armado elegible interrumpe su viaje después de la salida. Puede ayudar con costos adicionales de viaje y alojamiento, incluyendo la rerouting o el regreso a casa temprano si es necesario.

Para los asesores, el valor es directo: vender el viaje, luego vender el plan de respaldo. Los clientes obtienen una mayor tranquilidad antes de partir. Los asesores obtienen una razón más contundente para hacer que el seguro sea parte de la conversación de reserva, no un pensamiento posterior.

El lanzamiento también encaja con la reputación más amplia de Go Insurance de crear coberturas en torno a la forma en que las personas realmente viajan.

El asegurador fue el primero en el mercado con un seguro de viaje específico para COVID en medio de la pandemia, dando a los asesores y a los viajeros un camino más claro a través de uno de los períodos más difíciles que ha enfrentado la industria.

La compañía también ofrece la protección Llame por su razón líder en la industria, junto con coberturas de nicho como el seguro dental cosmético, el seguro de bodas de destino y coberturas deportivas especializadas.

War & Armed Conflict Cover sigue la misma lógica: identificar una preocupación real de los viajeros, construir una respuesta de producto práctica y darles a los asesores algo más útil para presentar a los clientes.

Para los asesores que no trabajan actualmente con Go Insurance, esa mentalidad de producto es la historia más grande.

Go Insurance se está preparando para el mundo en el que los asesores ya están vendiendo.

Para obtener más información sobre Go Insurance y cómo asociarse con la marca, visite: https://agents.goinsurance.com.au/war-armed-conflict-landing

Este artículo es presentado por Go Insurance:

[Agregar contexto: El artículo discute una nueva cobertura de seguro de viaje lanzada por Go Insurance para abordar la interrupción de viajes debido a guerras o conflictos armados.]

[Agregar verificación de hechos: La compañía Go Insurance está realmente ofreciendo esta nueva cobertura de seguro de viaje para ayudar a los asesores y a los viajeros a lidiar con eventos inesperados durante sus viajes.]