HRF insta a la India a arrestar al reservista israelí Eitan Gilboa

Bruselas, Bélgica/Nueva Delhi, India â€“ 30 de mayo de 2026Â â€“ La Fundación Hind Rajab (HRF) presentó una denuncia urgente ante la Policía de la India, el Ministerio del Interior y la Oficina de Inmigración de la India, exigiendo la inmediata detención de Eitan Gilboa, un nacional israelí actualmente de vacaciones en Himachal Pradesh.

HRF ha presentado un informe de investigación detallado que demuestra que Gilboa, reservista en el ejército israelí, llevó personalmente a cabo y celebró la demolición sistemática de bloques residenciales enteros en Gaza como actos de venganza, constituyendo crímenes de guerra según la Ley de las Convenciones de Ginebra de 1960.

Gilboa, identificado como reservista en el Batallón de Ingeniería de Combate 271, se encuentra actualmente en Old Manali y Gondla Village, Himachal Pradesh.

Nacido en Gaza durante la ocupación israelí, Gilboa y su familia abandonaron el territorio tras la retirada de Israel. Después de octubre de 2023, Gilboa y varios de sus hermanos regresaron a Gaza con el ejército israelí. Al regresar, Gilboa escenificó fotografías recreando escenas de su juventud, yuxtaponiéndose contra las ruinas de parques infantiles palestinos y juguetes de niños en medio de los escombros.

Mientras estuvo en Gaza, Gilboa documentó la destrucción de edificios civiles que llevó a cabo, grabándose a sí mismo ordenando, ejecutando y celebrando la demolición de viviendas civiles en Khan Younis y Rafah. Estos videos fueron posteriormente publicados por su madre en Instagram y Facebook. Las publicaciones acompañantes sugieren que estas demoliciones se llevaron a cabo como actos de represalia y dedicadas a los soldados caídos de las IDF.

Eitan Gilboa recreó imágenes de su juventud, utilizando las ruinas de parques infantiles palestinos como telón de fondo.

El informe menciona varios incidentes específicos en los que Gilboa participó en la destrucción de infraestructura civil, incluyendo:

Khan Younis (enero de 2024):Â Gilboa y su unidad hicieron detonar una zona residencial, animándose mientras los edificios se derrumbaban. La destrucción fue explícitamente dedicada a las familias del batallón y la brigada. En un video publicado el 21 de enero de 2024, por su brigada, el comandante del Batallón 271, Teniente Coronel Yossi Edri, aparece dando un discurso y haciendo una cuenta regresiva antes de la demolición, con Eitan Gilboa a su lado. Edri declara:Â “Enviamos un mensaje claro desde aquí a Hamas, a la Franja, y a cualquiera que se haya levantado o se levantará contra nosotros: Te encontraremos, te alcanzaremos, y solo dejaremos cenizas y polvo. La próxima detonaciónâ€”es para las familias del batallón y la brigada… Todas las estaciones, aquí Comandante Akrai. Nuestra estatua [explosión] en 5, 4, 3, 2, 1…” Rafah (junio de 2024):Â Gilboa ordenó la demolición de varios edificios, dedicando el acto al Coronel Assaf Hamami, comandante de la Brigada Sur de la División de Gaza, quien fue asesinado en Kibbutz Nirim el 7 de octubre de 2023. Gaza (julio de 2024):Â Gilboa fue visto activamente provocando una explosión en un bloque residencial, dedicando nuevamente el acto al Coronel Assaf Hamami.

Estos actos violan la Cuarta Convención de Ginebra, ratificada por India. Como signatario de la convención, India está legalmente obligada según el Artículo 146 de las Convenciones de Ginebra a buscar y procesar a individuos acusados de cometer graves violaciones, independientemente de su nacionalidad. Además, la presencia de Gilboa en India contradice el Artículo 51(c) de la Constitución de India, que dirige al Estado a fomentar el respeto por el derecho internacional.

HRF ha presentado un dossier de investigación completo, que incluye videos geolocalizados, publicaciones en redes sociales y documentación de cadena de mando, con la denuncia.

Eitan Gilboa se grabó a sí mismo ordenando, llevando a cabo y celebrando la demolición de casas civiles en Gaza.

HRF insta a la Policía a:

Detener inmediatamente a Eitan Gilboa tras la verificación de la información proporcionada por HRF, en ejercicio de los poderes bajo la Sección 35(1)(c) del BNSS leído con la Sección 3 y la Sección 4 de la Ley de las Convenciones de Ginebra de 1960;

tras la verificación de la información proporcionada por HRF, en ejercicio de los poderes bajo la Sección 35(1)(c) del BNSS leído con la Sección 3 y la Sección 4 de la Ley de las Convenciones de Ginebra de 1960; Registrar una Primera Información (FIR) bajo la Sección 3 de la Ley de las Convenciones de Ginebra de 1960 por graves violaciones de la Cuarta Convención de Ginebra y reenviar esta denuncia y todo el material anexo a las autoridades competentes para investigación y juicio;

por graves violaciones de la Cuarta Convención de Ginebra y reenviar esta denuncia y todo el material anexo a las autoridades competentes para investigación y juicio; En caso de que la detención no se efectúe inmediatamente, alertar de inmediato al Ministerio del Interior y a la Oficina de Inmigración de la presencia de Eitan Gilboa en Himachal Pradesh para facilitar su expulsión del territorio indio pendiente de futuros procedimientos;

pendiente de futuros procedimientos; Asegurar la aplicación de la jurisdicción universal, reconociendo que estos crímenes afectan a la comunidad internacional en su conjunto.

Dyab Abou Jahjah, Director General de la Fundación Hind Rajab:

â€œ Eitan Gilboa no es un turista. Es un criminal de guerra que actualmente disfruta de la hospitalidad de India mientras huye de las consecuencias de sus crímenes. Se ha documentado públicamente convirtiendo barrios enteros en Gaza en cenizas y polvo, dedicando estas masacres a soldados caídos como actos de venganza. Los videos lo muestran provocando explosiones que arrasaron edificios residenciales enteros en Gaza. India debe actuar de inmediato para arrestarlo. No debe permitir que su suelo se convierta en un refugio seguro para aquellos que celebran la destrucción de vidas civiles. â€

Natacha Bracq, Jefa de Litigios de la Fundación Hind Rajab

â€œ Las acciones de Eitan Gilboa, destruyendo sistemáticamente hogares civiles por venganza, cumplen con la definición legal de crímenes de guerra bajo la ley india. Bajo la Ley de las Convenciones de Ginebra, India tiene el poder y el deber de arrestar y enjuiciar a Eitan Gilboa. El ‘Sendero del Hummus’ â€“ o estos viajes prolongados que los soldados de las IDF hacen para descomprimirse después de sus deberes militares â€“ no pueden convertirse en una ruta para la impunidad. Si India no actúa, se vuelve cómplice del ciclo de atrocidades e impunidad. â€

Esta presentación es la última dentro de la estrategia de litigio global en expansión de HRF, que ha producido más de 90 denuncias penales en 30 jurisdicciones, incluidos resultados procesales exitosos en Brasil, Rumania, Perú, Bélgica y Canadá.

HRF no cederá en su búsqueda de responsabilidad. La evidencia en este caso fue grabada por el sospechoso y compartida por su familia en redes sociales.

India ahora tiene tanto al sospechoso como la obligación de actuar.

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