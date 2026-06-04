Informe de la guerra de Ucrania: Rusia pierde terreno por lo que se centra en la guerra aérea, dicen analistas.

La incapacidad de Rusia para avanzar en el campo de batalla es la razón por la cual está intensificando sus ataques aéreos en las principales ciudades ucranianas, según analistas. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) dijo que los ataques también tenían como objetivo distraer del impacto de los ataques de largo alcance ucranianos en Rusia. Los últimos datos del Grupo Finnish Black Bird, según Reuters, muestran que las ganancias territoriales mensuales rusas han caído considerablemente en comparación con el mismo período del año pasado. El grupo ucraniano de código abierto DeepState dijo esta semana que las tropas rusas en mayo vieron sus ganancias mensuales más pequeñas desde octubre de 2023: 14 km², a pesar de un aumento del 37,5% en los asaltos de las fuerzas rusas.

“Las fuerzas ucranianas han detenido en gran medida la ofensiva rusa de primavera-verano de 2026 hasta ahora, y las fuerzas rusas en mayo de 2026 han ganado presencia en solo una fracción del territorio que lo hicieron en mayo de 2025”, según una evaluación del ISW. Este año, las fuerzas ucranianas también han recapturado territorio. John Helin, analista del grupo Black Bird, dijo: “Si los rusos no encuentran formas de aumentar significativamente el impulso, el objetivo de capturar Donbás este año se les está escapando rápidamente”.

Mathieu BoulÃ¨gue del Centro de Análisis de Política Europea con sede en EE. UU. dijo que la maquinaria de guerra de Moscú también está lidiando con la disminución de la capacidad industrial debido a sanciones occidentales, así como con el agotamiento de casi todos los armamentos. “Realmente están cambiando lentamente, creo, el cálculo de costo-beneficio del Kremlin”, dijo sobre el apetito de Rusia por continuar la guerra.

El ataque ucraniano a “edificios no residenciales en Simferopol” en Crimea ocupada mató al menos a tres personas e hirió a otras siete, dijo el funcionario ruso de la región, Sergey Aksyonov, a primera hora del jueves. Separadamente, las autoridades instaladas por Moscú en la región de Donetsk dijeron que un ataque con drones golpeó un autobús, matando a siete personas y dejando heridas a 11. Los funcionarios dijeron que el autobús fue atacado en Yenakiyevo mientras viajaba de Moscú a Simferopol en Crimea.

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