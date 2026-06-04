La AG interina Blanche dice que la administración de Trump está eliminando el fondo de $ 1.8 mil millones Anti

Durante su testimonio ante un subcomité de la Cámara el martes, el Fiscal General Interino Todd Blanche confirmó que la administración Trump está retrocediendo en su propuesta de establecer un “Fondo Anti-Weaponization” de $1.8 mil millones para beneficiar a aliados del Presidente Donald Trump, tras una fuerte presión de los líderes republicanos del Congreso.

“Mirad, no vamos a continuar con el fondo”, dijo Blanche en un intercambio con la representante demócrata Grace Meng. “Las razones para el fondo son algo que el Presidente Trump ha hablado durante mucho tiempo, que es el hecho de que había mucha gente en este país cuyo gobierno se había vuelto en su contra. Las razones para el fondo, creo, siguen siendo tan importantes como lo eran antes, pero no vamos a seguir adelante con el fondo”.

Sin embargo, al final de la audiencia, Blanche se negó repetidamente a comprometerse por escrito.

“¿Nunca seguir adelante?” presionó Meng.

“Correcto”, dijo Blanche.

Pero al finalizar la audiencia, Blanche declinó repetidamente poner su compromiso por escrito. Meng señaló que el anuncio original del acuerdo que establecía el fondo estaba por escrito, y que Blanche técnicamente no estaba bajo juramento en la audiencia.

El Departamento de Justicia enfrenta actualmente múltiples demandas sobre el fondo, donde probablemente necesitará hacer un compromiso por escrito para que los casos sean desestimados.

A pesar de esto, es posible que no se resuelva la reciente decisión de la jueza federal de Florida que supervisó originalmente la demanda del Servicio de Impuestos Internos de Trump y que presiona al DOJ por respuestas sobre si la administración podría haber cometido un fraude contra su tribunal, dado que Blanche dijo explícitamente el martes que el departamento no está rescindiendo el acuerdo original.

El fondo se creó a cambio de que Trump accediera a retirar su demanda de $10 mil millones contra el IRS, así como dos reclamaciones civiles por $230 millones relacionadas con la investigación de la colusión con Rusia que enfrentó durante su primer mandato en el cargo y el allanamiento de su finca Mar-a-Lago en 2022.

Un juez federal en Virginia ordenó el viernes una congelación temporal de los pagos provenientes del fondo mientras considera argumentos en una demanda presentada por un ex fiscal del 6 de enero para bloquear el fondo permanentemente.

La reversión marca una derrota significativa para Blanche, quien pasó las últimas dos semanas defendiendo el fondo de $1.776 mil millones y sin descartar la posibilidad de que los acuerdos se paguen a los acusados que participaron en el ataque al Capitolio el 6 de enero, incluidos aquellos que fueron condenados por agredir a la policía.