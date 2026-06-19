Los Kookaburras logran una victoria sobre Argentina mientras los Hockeyroos caen ante Alemania – Hockey Australia

Una emocionante remontada de Kookaburras y una dura derrota de Hockeyroos encabezaron la última acción de la FIH Pro League de Australia en Londres, cuando el equipo masculino remontó un déficit de dos goles para vencer a Argentina 3-2 mientras que las mujeres cayeron 5-1 ante Alemania.

Los cucaburras contraatacan para sorprender a Argentina en Londres

Los Kookaburras han producido una remontada notable para derrotar a Argentina 3-2 en su segundo choque en otros tantos días en Londres, remontando un déficit de dos goles con un gol tardío de Nathan Ephraums.

Argentina tuvo un comienzo rápido, abriendo el marcador apenas en el segundo minuto cuando Tomas Domene aprovechó un rebote en juego abierto para darle a Argentina una ventaja temprana.

Los Kookaburras inmediatamente estuvieron bajo presión cuando el portero argentino Tomás Santiago realizó un par de paradas importantes antes de que Lautaro Domene duplicara la ventaja en el minuto seis. Su arrastre se desvió de un corredor australiano y voló hacia el techo de la red, poniendo a Argentina adelante 2-0.

Australia respondió con fuerza en el segundo cuarto y encontró la manera de regresar al partido a través de Nathan Ephraums en el minuto 26. En una transición rápida, Ky Willott realizó un pase preciso bajo presión, y Ephraums lo encontró por primera vez para disparar a casa y reducir el margen a uno.

Los Kookaburras continuaron creando oportunidades antes del descanso, pero Santiago se mantuvo firme en la portería para ayudar a Argentina a tomar una ventaja de 2-1 en el descanso principal.

En un tercer cuarto físico, ninguno de los equipos aumentó el marcador, con varias colisiones fuertes que resaltaron la intensidad del partido. Australia gradualmente comenzó a tomar el control y su persistencia fue recompensada en el minuto 50 cuando Tom Craig produjo un brillante desvío de una variación de corner corto para nivelar el marcador en 2-2.

Con el impulso firmemente de su lado, los Kookaburras continuaron presionando y encontraron al ganador con sólo un minuto restante. Ephraums estuvo nuevamente en el lugar correcto en el momento correcto, desviando hábilmente desde corta distancia en el minuto 59 para completar la remontada y asegurar una memorable victoria por 3-2.

Ephraums fue nombrado Jugador del Partido tras su doblete ganador.

“Dejamos a un par de ellos en los últimos días y estábamos bastante decepcionados con nosotros mismos”, dijo Ephraums.

“Estamos muy emocionados de regresar y recuperarnos con esa victoria tan reñida y reñida”.

Mira la repetición aquí.

Goleadores de Australia:

Nathan Ephraums (minuto 26, 59)

Tom Craig (minuto 50)

Goleadores argentinos:

Tomás Domene (minuto 2)

Lautaro Domene (minuto 6)

Los Kookaburras regresarán para más acción de la FIH Pro League contra Inglaterra el domingo a partir de las 8:30 p.m. AEST.

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Los hockeyroos caen ante Alemania en el segundo choque en Londres

Los Hockeyroos cayeron 5-1 ante Alemania en su segundo encuentro en otros tantos días en Londres, y los anfitriones aprovecharon un comienzo rápido para nivelar la serie de dos partidos.

Alemania salió disparada y anotó tres goles en un perjudicial período de cuatro minutos durante el primer cuarto.

El avance se produjo en el minuto ocho, cuando Jette Fleschütz convirtió un penalti en la esquina inferior izquierda antes de que Johanna Hachenberg duplicara la ventaja de Alemania momentos después, saltando sobre un balón suelto en el círculo y mandando al arco.

Alemania volvió a marcar apenas dos minutos más tarde a través de Felicia Wiedermann, quien dio el toque final a un paso de ataque difícil para darle a su equipo una ventaja de 3-0.

Los Hockeyroos respondieron en el segundo cuarto y encontraron una manera de regresar al concurso a través de Liv Downes. Una inteligente jugada de ataque permitió a Steph Kershaw crear la oportunidad, y Downes dio el toque final para llevar el balón a casa y reducir el déficit a 3-1.

Australia siguió luchando duro pero Alemania recuperó el control después del descanso. Lisa Nolte restauró la ventaja de tres goles en el minuto 40 cuando su corner corto se desvió en una defensora australiana antes de encontrar el techo de la red.

Nolte añadió su segundo gol del partido justo antes del descanso final, convirtiendo otro corner corto para ampliar la ventaja de Alemania a 5-1.

A pesar de seguir creando oportunidades en el último cuarto, los Hockeyroos no pudieron aumentar su cuenta cuando Alemania se adjudicó la victoria.

Mira la repetición aquí.

Goleador de Australia:

Liv Downes (minuto 20)

Goleadores de Alemania:

Jette Fleschütz (minuto 8)

Johanna Hachenberg (minuto 10)

Felicia Wiedermann (minuto 12)

Lisa Nolte (minuto 40, 45)

Los Hockeyroos ahora centrarán su atención en su próximo partido de la FIH Pro League contra Inglaterra el domingo a partir de las 12 a. m. AEST.

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