Matan juegos, nosotros luchamos de vuelta: los activistas que hacen campaña para mantener los videojuegos jugables

Nunca se puede estar seguro de cuánto durará un videojuego en línea. El desarrollador BioWare cerró los servidores del juego de disparos de ciencia ficción Anthem en enero, después de siete años. Electronic Arts discontinuó el acceso a The Sims Mobile el mismo mes. Wildlight Entertainment cerró sus servidores de Highguard en marzo, apenas unos meses después del lanzamiento del juego. Activision Blizzard sacó Call of Duty: Warzone Mobile fuera de línea en abril. Docenas de juegos más han tenido sus servidores cerrados en los primeros seis meses de 2026, añadiéndose a una lista ya larga de videojuegos que ya no son jugables.

Hay poco que los jugadores puedan hacer cuando una empresa decide dejar de apoyar el juego en línea. Las comunidades trabajan arduamente para mantener sus juegos favoritos en línea, a veces manteniendo juegos muertos en servidores privados, aunque eso no necesariamente sea totalmente legal. Por lo general, cuando un juego se desconecta en línea, está muerto y no volverá.

Pero hay un movimiento que busca detener esta práctica. Stop Killing Games fue creado en 2024 por el YouTuber Ross Scott, después de que Ubisoft anunciara que estaba cerrando su juego de carreras solo en línea, The Crew. Algo acerca de ese particular cierre de juego pareció enojar particularmente a la gente: dos jugadores presentaron una demanda acusando a Ubisoft de fraude por ello.

En términos simples, Stop Killing Games quiere que los gobiernos introduzcan protecciones legales para evitar que los editores cierren los videojuegos, y aboga por “planes de fin de vida” para mantenerlos jugables. El director de operaciones de Estados Unidos de Stop Killing Games, Jonah Goldman, plantea un ejemplo: si juegas a Call of Duty, tienes la opción de jugar partidas multijugador tanto en línea como a través de tu propia red doméstica. Si el editor Activision cerrara los servidores de Call of Duty, Stop Killing Games sugiere que la compañía debería permitir a los jugadores comprar y operar sus propios servidores privados en línea.

El movimiento ha crecido rápidamente, y Stop Killing Games se ha convertido en una organización no gubernamental en Estados Unidos y Europa. El grupo ha seguido “múltiples vías legales y legislativas”, según su sitio web: una petición de Iniciativa Ciudadana Europea, una demanda presentada conjuntamente con un grupo de defensa del consumidor francés sobre The Crew de Ubisoft, y una petición exitosa para que el problema se debata en el parlamento del Reino Unido. Como resultado, el CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, se reunió con Comisionados Europeos y la organización comercial Videojuegos Europeos el 3 de junio para discutir la política digital. Y el 9 de junio, 45 miembros del parlamento europeo enviaron una carta instando a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, al vicepresidente ejecutivo Henna Virkkunen y al comisionado de protección al consumidor Michael McGrath a comprometerse con acciones legislativas.

La Comisión Europea respondió esta semana que “no puede proponer una obligación legal de mantener los videojuegos jugables después de dejar de ser proporcionados comercialmente” debido a las leyes europeas de derechos de autor e propiedad intelectual. Pero afirmó que trabajará con los editores para crear un “código de conducta sobre el manejo del ‘fin de vida’ de los videojuegos”.

Esta respuesta es mejor de lo esperado. En una entrevista con The Guardian antes de la decisión, el líder de estrategia de Stop Killing Games, Moritz Katzner, dijo que esperaban que la Comisión simplemente no hiciera nada. En cambio, el grupo abogará por la inclusión en una futura legislación que busca regular prácticas manipulativas en línea. “La Ley de Equidad Digital, que es un paquete de leyes que se presentarán ante el parlamento europeo este verano, es perfecta para nosotros”, dice Moritz. “Hemos recibido promesas, compromisos públicos, de que van a incluir [nuestras propuestas] allí”.

En Estados Unidos, mientras tanto, Stop Killing Games ayudó a que el proyecto de ley Protect Our Games fuera aprobado en la votación de la Asamblea de California en junio; ahora se dirigirá al senado de California para una segunda votación. Si se convierte en ley, este proyecto de ley requerirá que los editores den aviso previo antes de cerrar un juego en línea, y exigirá una forma para que los jugadores sigan accediendo al juego. Se aplicaría solo a juegos comprados, no a títulos gratuitos, lanzados después de enero de 2027.

“Un elector en mi distrito llamó mi atención sobre este problema, destacando una brecha preocupante en la protección al consumidor para los juegos de servicio en vivo”, dijo al Guardian el miembro de la asamblea Chris Ward en una declaración por correo electrónico. “A medida que las tecnologías y los mercados evolucionan, nuestras leyes deben mantener el ritmo, en este caso para garantizar que los californianos puedan hacer uso de los juegos por los que pagan”.

Goldman dice que el progreso rápido en el proyecto de ley fue “ligeramente inesperado, pero muy emocionante”. Se muestra optimista sobre las posibilidades de que el proyecto de ley sea aprobado en el senado estatal. Pero ya sea que apruebe o falle, espera que más estados se involucren. “Hay mucha oportunidad aquí para muchos estados diferentes, especialmente aquellos cuyos miembros están enfocados y se preocupan por los derechos y protecciones del consumidor”, dice.

Los avances de Stop Killing Games han alentado a otros estados. La legislación propuesta en California es un gran impulso para el movimiento. El impacto de ese proyecto de ley podría sentirse en todo Estados Unidos; un proyecto de ley de California sobre transparencia en la licencia digital es la razón por la cual cada jugador que compra un juego en Steam ahora ve una divulgación justo debajo del botón de pago: “La compra de un producto digital otorga una licencia para el producto en Steam”.

El proyecto de ley ha encontrado oposición de la Asociación de Software de Entretenimiento, una organización comercial estadounidense para la industria de los videojuegos. En un comunicado de prensa en junio, su presidente Stan Pierre-Louis escribió: “Detrás de cada juego en línea hay una infraestructura enorme e invisible… Cuando la popularidad de un juego disminuye, esa infraestructura continúa funcionando, para una fracción de la audiencia, prácticamente al mismo costo”.

“Un requisito legal para mantener los juegos jugables indefinidamente pondrá a los editores de juegos en una situación imposible… Esta propuesta básicamente mantiene los juegos vivos mucho después de su ciclo de vida natural, drenando recursos y energía de la creación de lo que viene a continuación”. Pierre-Louis opinó que las compañías harán menos juegos si se convierten en “obligaciones permanentes”.

La resistencia de las compañías de juegos a las políticas de Stop Killing Games es una “decisión puramente comercial”, dice Katzner. “Están preocupados de que… las personas que siguen jugando sus juegos existentes no vayan a comprar uno nuevo”, dijo. “Esa es la simple cadena de pensamientos aquí. Pero si compras un automóvil nuevo, tu antiguo proveedor no viene y destruye el antiguo”.