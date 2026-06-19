La recluta nacional número uno Maya Ogbogu de Allen se compromete con Texas A&M para jugar voleibol

Texas A&M continúa dominando el reclutamiento de voleibol gracias a su trabajo en el área de Dallas.

Se produce un año después de que A&M consiguiera el compromiso de la armadora del Trophy Club Byron Nelson, Sophee Peterson, actualmente calificada por Prep Dig como la tercera mejor jugadora del país en la Clase de 2027. Peterson fue nombrado Jugador Nacional del Año de MaxPreps y Jugador del Año de todas las áreas del Dallas Morning News después de llevar a Byron Nelson a un récord de 42-0, un segundo título estatal consecutivo y un segundo ranking nacional No. 1 consecutivo.

Ogbogu, de 6-0, fue un AVCA All-American del primer equipo y un MaxPreps All-American del segundo equipo como estudiante de segundo año la temporada pasada después de tener 444 remates, 234 ataques y 59 bloqueos para un equipo Allen 37-7. Ogbogu se perdió los playoffs porque fue seleccionada para el equipo nacional sub-17 que ganó el Campeonato Continental NORCECA Femenino Sub-17.

Eso fue después de que Ogbogu fuera un All-American de primer año en 2024 y llevara a Allen a las semifinales estatales por primera vez desde 2006.