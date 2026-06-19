Calendario de la Premier League 2026

El 2026 FIFA World Cup está en pleno apogeo, pero el foco debe volver brevemente a asuntos internos, ya que la lista de partidos de la Premier League para la temporada 2026-27 es ahora oficial.

Arsenal entrará en la nueva campaña como campeón reinante por primera vez desde 2004, sabiendo que serán el club al que todos los demás intentarán derrocar y estará bajo presión para seguir mejorando y evolucionando.

Manchester City y Liverpool esperarán estar muy cerca, aunque ambos se enfrentan a la gran incógnita que trae un nuevo entrenador. Para City, este es un concepto especialmente impactante ya que Pep Guardiola finalmente ha partido, obligándolos a empezar de nuevo por primera vez en una década. Aún no han confirmado a Enzo Maresca, ex asistente de Guardiola y ex técnico del Chelsea, como su reemplazo. Mientras tanto, el ex entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, está en el cargo en Anfield y es una contratación emocionante para los Reds, pero tiene mucho que demostrar en el más alto nivel.

Tanto Chelsea como Tottenham Hotspur tuvieron un bajo rendimiento la temporada pasada, terminando en el décimo y decimoséptimo lugar respectivamente, y estarán ansiosos por corregir las cosas. Pero con los nuevos entrenadores Xabi Alonso en Stamford Bridge y Roberto De Zerbi en Spurs, hay potencial para que los equipos cierren la brecha rápidamente.

¿Podrá Aston Villa equilibrar la Liga de Campeones con otra carga por los primeros cuatro puestos? ¿Podrá Sunderland, en su segunda temporada en la Premier League, hacer frente a la tensión de los partidos de mitad de semana en la Europa League? Y ¿qué será de los tres ascendidos – Coventry City, Ipswich Town y Hull City – mientras buscan emular lo que los Black Cats hicieron de manera brillante la temporada pasada?

Esas preguntas se responderán a lo largo de la temporada, y la lista de partidos representa nuestra primera pista. Vamos a profundizar.

Nota del editor: Las fechas están sujetas a cambios una vez que se seleccionen los partidos para la transmisión en vivo nacional.

Una cálida bienvenida a la Premier League

Han pasado 25 años desde que el Coventry City jugó en la máxima categoría de Inglaterra, y cuando finalmente vuelvan a pisar suelo de la Premier League en agosto, será contra Arsenal.

Es el comienzo más difícil que el técnico Frank Lampard podría haber pedido y proporcionará una prueba temprana, potencialmente dura, para comprobar qué tan preparados están sus jugadores para la tarea que tienen por delante. Viernes por la noche, bajo las luces de la Premier League, con todo el mundo mirando.

Existe la posibilidad de que Arsenal luzca algo debilitado para el partido inaugural, ya que muchos de sus jugadores probablemente estén involucrados hasta la temporada de verano de la Copa del Mundo y podrían estar rezagados en términos de estado físico. Eso podría poner presión sobre el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, para lograr un resultado temprano y esperado para iniciar la defensa de su título.

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Un emocionante fin de semana de apertura en St. James’ Park

No habrá una introducción suave a la vida como entrenador del Liverpool para Iraola. Lo primero para él, mientras intenta llevar a los Reds de vuelta a una trayectoria ascendente, será enfrentarse a Newcastle United como visitante.

Es un partido intimidante en el mejor de los casos; un estadio de St. James’ Park lleno hasta la bandera, lleno de entusiasmo por la nueva temporada, generará un ambiente ensordecedor e intimidante. Eso estimulará a las Urracas, que juegan bajo la imagen del técnico Eddie Howe: acción constante, presión alta, física y energética.

El estilo de Iraola se puede describir de manera similar, y él preparará a su equipo para igualar ese enfoque. Pero ¿qué tan exitosamente podrá el español impartir su filosofía en un equipo que terminó la temporada en desorden estructural y cuyas preparaciones habrán sido afectadas por la Copa del Mundo?

Debería ser un espectáculo, un verdadero enfrentamiento entre fuego y fuego, y la manera perfecta de concluir el fin de semana inaugural antes de que Chelsea juegue el lunes por la noche.

El primer derbi de Manchester podría marcar el tono para City y United

En general, los primeros partidos tanto del Manchester City como del Manchester United parecen negociables. En sus primeros cinco partidos, el City enfrenta a Bournemouth, Crystal Palace, Coventry y Sunderland; mientras que el United se enfrenta a Hull, Ipswich, Everton y Fulham.

Pero en medio de esas carreras, en la cuarta jornada, se encuentra el primer derbi de Manchester de la temporada. Se llevará a cabo en Old Trafford, lo que representa una ventaja para los Diablos Rojos y sirve como el primer gran desafío para el City en la era post-Guardiola.

Una victoria para los locales, ahora bajo la dirección permanente de Michael Carrick, podría sellar de manera factible un comienzo excelente de la temporada en la que se espera que desafíen más seriamente por el título, mientras que una victoria para los visitantes tiene el potencial de definir las primeras etapas del reinado de Maresca … siempre y cuando esté en el cargo para entonces.

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Una Navidad muy feliz para Arsenal, pero ¿no para el City?

El período festivo trae una ráfaga implacable de partidos. Con tantos juegos jugados en un tiempo tan corto, es una época del año propensa a resultados sorprendentes y corridas de forma definitorias.

Una de las consideraciones más importantes para los equipos durante este período es cuánto viajan, por lo que Arsenal estará encantado de ver que ni siquiera tienen que salir de Londres durante su racha navideña.

Jugarán contra Crystal Palace (26 de diciembre) y Fulham (30 de diciembre) de visitantes antes de recibir a Ipswich Town el 2 de enero. Luego jugarán en casa contra Brentford el 6 de enero para completar una bonita racha.

Por el contrario, el City no tuvo tanta suerte. Tendrán un difícil viaje al St. James’ Park para enfrentarse a Newcastle United el día de San Esteban, luego un viaje a Everton el 30 de diciembre. Abrirán el 2027 al menos en casa, pero el Tottenham Hotspur podría resultar un rival formidable ese día si logran revertir las cosas de la temporada pasada.

El derbi del norte de Londres ¿podría marcar el tono para la recta final de la lucha por el título?

Donde el primer derbi de Manchester podría marcar el tono para las primeras etapas de la temporada, un derbi del norte de Londres tardío podría hacer lo mismo para la recta final.

El 1 de mayo, para comenzar la racha de los cinco últimos partidos, el Arsenal recibirá al Tottenham en el Emirates Stadium. Es un partido de gran magnitud por derecho propio, pero también podría tener importantes implicaciones para el título.

Si los Gunners ganan, se verán con posibilidades de cerrar los siguientes cuatro partidos: Leeds (fuera de casa), Nottingham Forest (en casa), Everton (fuera de casa) y Brighton (en casa) en el último día. Si las cosas han salido según lo planeado a lo largo de la temporada, esa es una buena oportunidad para sellar el título allí mismo.

Si pierden, podría ofrecer a sus competidores la oportunidad vital de ganar terreno, además de afectar la confianza de los campeones reinantes para las etapas finales.

Se debe tener en cuenta que los posibles retadores también tendrán un juego difícil o dos durante esa racha. City y Liverpool se enfrentan el 8 de mayo, mientras que Liverpool debe enfrentar al Chelsea y City se enfrenta al Villa ese mes. United se enfrenta al Tottenham en la penúltima jornada, que por lo demás son juegos sencillos para terminar.