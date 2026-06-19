Ejército activa nuevo comando centrado en operaciones multidominio maniobrables en el Pacífico.

El Ejército activó una nueva unidad esta semana, que combina dos formaciones bajo un solo mando que, según los funcionarios, dará al servicio una entidad a nivel de teatro, multidominio capaz de maniobrar de forma independiente en el Pacífico.

Los funcionarios del Ejército han estado insinuando el establecimiento del Comando Multidominio-Pacífico (MDC-PAC) durante más de un mes, un comando de dos estrellas que combina la 7ª División de Infantería y la 1ª Fuerza de Tareas Multidominio en una fuerza móvil “autónoma” que puede ofrecer efectos cibernéticos, espaciales, guerra electrónica, inteligencia y de fuego en el teatro de operaciones.

En una ceremonia en la Base Conjunta Lewis-McChord el jueves, donde se encuentran tanto la 7ª DI como la 1ª FTM, se estableció oficialmente la 7ª DI MDC-PAC, informaron altos funcionarios del Ejército a los reporteros. La activación del nuevo comando llega después de que el servicio se haya posicionado y continúe posicionándose como una fuerza relevante en una potencial lucha en el Pacífico contra China.

El nuevo comando “nos permite ver, sentir, comprender, afectar, proteger y mantener una fuerza avanzada en la región del Pacífico”, dijo el General Ronald P. Clark, comandante del Ejército de los Estados Unidos en el Pacífico.

El Ejército activó la 1ª FTM hace casi una década, la primera de varias unidades de su tipo destinadas a sincronizar diferentes efectos en varios dominios de combate contra un adversario para que las fuerzas convencionales puedan luchar en entornos denegados.

La 7ª DI, que tiene una larga historia en el Pacífico, contiene dos brigadas Stryker. Estos elementos mecanizados, que se centran en sus homónimos de ocho ruedas, tienen la tarea de desplegarse rápidamente y maniobrar en campos de batalla con infantería, artillería, ingenieros, logística y otros componentes que lo convierten en una fuerza de combate autosuficiente.

Ahora, explicaron los funcionarios, estos dos elementos están combinados, vinculando la capacidad de maniobra de las brigadas Stryker con la sincronización interdominios de la 1ª FTM de manera más estrecha. Parte de incluir el nombre de la 7ª DI en el nuevo comando fue preservar su linaje, y los funcionarios dijeron que la integración formaba parte de una evolución más amplia en la historia de la división.

Actualmente, el comando es el único de su tipo, afirmaron los funcionarios. Consta de una sede divisional, tres brigadas, cuatro batallones e incluye alrededor de 12,000 soldados.

Los funcionarios del Ejército dijeron que observaron la guerra en Ucrania y conflictos en otras partes del mundo para informar el desarrollo de la nueva unidad, especialmente con el empleo de drones para detectar y golpear blancos a largas distancias, un enfoque particular para el servicio en el Pacífico.

“La fuerza de tareas multidominio está detectando a esas distancias muy largas”, dijo el General de División Bernard Harrington, comandante de la nueva unidad. “Está pasando esos datos a los disparadores para poder comprometer a esas distancias muy largas, y todo hace eso en nombre del Ejército del teatro”.

Las tareas esenciales de un soldado a nivel táctico pueden parecer las mismas, agregó, pero estarían equipadas con capacidades que pueden llevar a cabo reconocimientos de alcance medio o corto, por ejemplo, que se priorizan en torno al apoyo a los esfuerzos multidominio. Según los funcionarios, esas unidades convencionales también podrían proteger y mover mejor los elementos multidominio.

Aunque la unidad se activó oficialmente el jueves, los funcionarios dijeron que comenzaron a probar el concepto del comando durante un ejercicio reciente en Filipinas conocido como Balikatan 2026.

“Usamos embarcaciones del Ejército para el sostenimiento, utilizamos nuestros sistemas no tripulados”, dijo Harrington sobre el ejercicio, que terminó el mes pasado. “Los conectamos todos y realmente proporcionamos esos efectos multidominio en un entorno de teatro real como un ensayo de concepto”.

Un beneficio particular de la nueva formación es que la 7ª DI MDC-PAC está posicionada a nivel de teatro, según los funcionarios, lo que significa que sus autoridades y su alcance para ayudar al esfuerzo más amplio en el Pacífico son mucho mayores que sus predecesores.

“Aunque cada una de estas capacidades importa por sí misma”, dijo Harrington, “yo realmente diría que la verdadera ventaja es cómo las hemos organizado a nivel de teatro para poder proyectar poder y luego habilitar a la fuerza conjunta junto con cada uno de nuestros aliados y socios”.