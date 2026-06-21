Guerra Ucrania

Las fuerzas rusas atacaron instalaciones energéticas en la región de Sumy en Ucrania

Volodymyr Zelensky ha instado a Bielorrusia a desmantelar estaciones de retransmisión que, según él, son cruciales para permitir los ataques con drones rusos en Ucrania – advirtiendo que Kyiv de lo contrario lo hará por la fuerza.

Kyiv conoce cuatro estaciones de retransmisión que ayudan en la actividad militar rusa, dijo el presidente ucraniano, mientras exigía que el gobierno bielorruso actuara.

“Bielorrusia aún tiene tiempo para desmantelar este equipo. También conocemos cada fábrica en Bielorrusia que trabaja para Rusia y apoya la guerra”, dijo el Sr. Zelensky.

“Si no lo hace, lo haremos nosotros”, dijo el Sr. Zelensky el viernes, sin dar más detalles.

Esto sucede después de que Ucrania lanzara otro ataque sobre una refinería de petróleo rusa en Siberia, a más de 2,500 km (1,550 millas) al este de la frontera ucraniana.

La refinería de Tyumen, una de las más modernas y complejas del país, tiene una capacidad nominal de alrededor de 8 millones de toneladas métricas por año.

Mientras tanto, el Sr. Zelensky dijo el sábado que las fuerzas rusas se estaban preparando para un inminente ataque masivo y advirtió a los residentes que tuvieran especial cuidado, ya que los ataques rusos en diferentes regiones mataron al menos a seis personas.