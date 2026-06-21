La niña de Gaza que se convirtió en un ajuste de cuentas global

La niña de Gaza que se convirtió en un ajuste de cuentas...

TEHERÁN – Durante tres angustiosas horas el 29 de enero de 2024, una niña de cinco años llamada Hind Rajab fue la única alma viva en un automóvil lleno de los cuerpos de su familia. El fuego de tanques israelíes había devastado su vehículo en la ciudad de Gaza. Herida y aterrorizada, se mantuvo en línea telefónica con los despachadores de emergencia y suplicó por rescate.

Cuando finalmente llegó un equipo de ambulancia totalmente coordinado, también fue destruido por el fuego militar.

Hind fue asesinada junto con los paramédicos. Su nombre podría haberse convertido en solo otra estadística en la guerra genocida de Israel. En cambio, sus últimas súplicas desencadenaron una catástrofe legal para las fuerzas que la mataron.

La Fundación Hind Rajab transformó su memoria en una incansable campaña de responsabilidad transnacional.

Para mediados de 2026, la fundación había presentado más de 90 denuncias penales en 30 jurisdicciones, que abarcan desde Ecuador y Brasil hasta Sri Lanka y Rumania.

No esperan a que los tribunales internacionales paralizados actúen. Están movilizando estratégicamente la jurisdicción universal para llevar acusaciones directamente a los centros turísticos donde los perpetradores alguna vez se sintieron intocables.

El colapso de la impunidad vacacional

En cuanto a la metodología de esta ola de justicia, la fundación no se basa exclusivamente en documentos filtrados.

También confía en la grotesca vanidad de los perpetradores. Los soldados israelíes han convertido sus cuentas de redes sociales en armarios de evidencia autoseleccionada.

Publican tomas de drones de vecindarios nivelados, videos de selfies dentro de casas saqueadas y subtítulos jactanciosos sobre infraestructuras en llamas.

Los investigadores capturan y verifican este rastro digital antes de que pueda ser eliminado. El deseo de los criminales de guerra por validación en línea se convierte en su perdición legal.

La táctica es devastadoramente efectiva. Cuando el reservista Yuval Vagdani llegó a Brasil para un viaje de mochilero, una denuncia de la fundación desencadenó una investigación de la policía federal.

Su sueño de viaje se cortó bruscamente, y luego admitió que la investigación se sintió como una bala en el corazón.

Naor Shlomo Dadon, un soldado que se documentó destruyendo áreas civiles en Rafah y quemando la Escuela Hamad bin Khalifa, fue recibido en Grecia con un expediente de 70 páginas.

Tameer Mulla ahora enfrenta procesamiento en España después de publicar videos burlándose de la demolición de infraestructuras palestinas.

Encogiendo las fronteras para los criminales de guerra

El mapa se está reduciendo rápidamente para estos criminales. En junio, un tribunal de Santiago reconoció la jurisdicción universal chilena en el caso de Rom Kovtun, un francotirador que cometió crímenes de guerra durante el brutal asedio del Hospital Al-Shifa.

Ese mismo mes, la fundación exigió el arresto de Jake Burkons al llegar a Estados Unidos para la Copa del Mundo, forzando un ajuste de cuentas público sobre los ciudadanos duales.

El reservista Eitan Gilboa, que publicó imágenes celebratorias de demoliciones en Khan Younis, fue recibido en India con una demanda de arresto urgente y huyó poco después.

Estos casos han sacudido profundamente el establishment militar israelí.

Los comandantes han emitido directrices frenéticas advirtiendo a los soldados que oculten sus identidades en línea y consulten a abogados antes de cruzar fronteras.

El alcance de la justicia debe extenderse

El alcance de esta rendición de cuentas no debe quedar confinado a Palestina. La cultura de absoluta impunidad que permitió la matanza de Hind Rajab es el mismo motor que ha impulsado la agresión estadounidense e israelí contra Irán y Líbano.

El 28 de febrero, Estados Unidos atacó la Escuela Primaria Shajareh Tayyebeh en Minab, al sur de Irán, con un triple ataque de misiles que mató a 156 civiles, en su mayoría niños escolares.

Lanzar ataques secundarios mientras un director apuraba a los niños a un lugar seguro expone un desprecio metódico por la vida.

En Lamerd, se apuntó a un complejo deportivo, matando a jóvenes atletas.

En Sirik, los reservorios de agua que abastecen de agua potable a 20,000 residentes fueron apuntados intencionalmente por el ejército estadounidense en junio a pesar del alto el fuego, un acto que constituye privar a una población civil de agua.

Estas tragedias fluyen de una única doctrina que trata el derecho internacional como una conveniencia desechable.

La masacre de Minab, la destrucción de la infraestructura de Gaza y la matanza y desplazamiento masivo en el sur del Líbano son violaciones innegables de las Convenciones de Ginebra de 1949.

El Estatuto de Roma criminaliza los ataques intencionales contra instituciones educativas y recursos de supervivencia civil.

La Fundación Hind Rajab ha demostrado que la responsabilidad puede ser perseguida con disciplina, evidencia y persistencia.

Lo que sigue ahora debería ser más de lo mismo: esfuerzos paralelos en diferentes tribunales y jurisdicciones, dirigidos no solo a Gaza sino al patrón más amplio de violencia en Líbano, Irán y más allá.

El mensaje es lo suficientemente simple. Aquellos que cometen o permiten estos crímenes ya no deberían poder confiar en la distancia, el retraso o la geografía para protegerlos.