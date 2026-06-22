El Congreso se pregunta si valió la pena la guerra de Irán a medida que llega a su fin

El Congreso se pregunta si valió la pena la guerra de Irán...

El interrogante persiste en los pasillos del Capitolio: ¿Valió la pena?

El Congreso, que nunca autorizó la guerra contra Irán pero tampoco la objetó completamente, ahora debe enfrentar las consecuencias del conflicto de casi cuatro meses del Presidente Trump: las vidas perdidas, los miles de millones gastados y las repercusiones en la seguridad nacional que han reordenado la dinámica política en Medio Oriente.

Al preguntar a los senadores su opinión sobre el acuerdo que Trump logró para poner fin a la guerra, no buscan mucho las palabras.

“Patético. Fracaso. Conclusión inevitable de una combinación de no haber convencido al pueblo estadounidense, visión estratégica defectuosa, falta de comprensión de la dinámica regional”, dijo el senador demócrata de Delaware Chris Coons, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

“¿De cuántas maneras puedo decirlo, mal, mal, mal?”

Muchos republicanos también han sido críticos. La senadora Lisa Murkowski de Alaska dijo que es difícil ver qué palanca obtuvo Estados Unidos para forzar a Irán a una negociación mejor.

“Quieres poder dar el beneficio de la duda”, dijo. Pero, agregó, “Creo que estamos en un punto en el que hay un acuerdo firmado, pero no parece que nos coloque en una posición muy diferente a la que teníamos antes del inicio de la guerra”.

Otros en el Partido Republicano siguen apoyando los esfuerzos de Trump. El senador Ron Johnson de Wisconsin, expresidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, dijo que gracias a las acciones del presidente, “Estamos más seguros hoy”.

“Puedes criticar -oh, no ganó totalmente-“, dijo Johnson. “Bueno, eso siempre iba a ser muy difícil”.

A medida que Trump avanza a la siguiente fase, corresponde al Congreso recoger los pedazos: explicar la guerra a los votantes en casa, reabastecer el arsenal militar que se ha agotado por los bombardeos y tratar de garantizar que se mantenga la frágil tregua mientras Estados Unidos busca detener las ambiciones nucleares de Irán y trabajar hacia una paz inestable.

Mientras tanto, los legisladores continúan procesando lo que acaba de suceder después de que Trump firmara rápidamente un memorando de entendimiento con Irán y abriera una ventana de negociaciones de 60 días para poner fin al programa nuclear de Teherán, que comenzó el domingo en Suiza.

“Entiendo que el presidente está intentando encontrar una solución pacífica a esto”, dijo el senador Mike Rounds (R-SD), miembro de los comités de Servicios Armados e Inteligencia del Senado. “Lo felicito por eso. Pero tenemos muchas preguntas”.

Los senadores están particularmente preocupados por la disposición del acuerdo tentativo de un potencial fondo de 300 mil millones de dólares para la “reconstrucción y desarrollo económico” de Irán.

Para muchos republicanos escépticos, ese dinero suena similar a la narrativa de “aviones llenos de dinero” que utilizaron contra el acuerdo nuclear con Irán de la era de Obama, que ofreció una fracción mínima de esa cantidad, aproximadamente 1.7 mil millones de dólares en total. Hasta el día de hoy, Trump cuenta una historia exagerada sobre cómo se realizó ese pago a Irán, por equipo militar de EE. UU. que nunca recibió.

“Las únicas preocupaciones que tengo son el dinero y las condiciones”, dijo el senador Thom Tillis (R-NC).

“Si enviamos un tren, un barco cargado, se va a gastar como eso”, agregó, refiriéndose al problema de la era de Obama.

Una y otra vez, el Congreso intentó y fracasó en ejercer su autoridad bajo la Ley de Poderes de Guerra para detener la acción militar de EE. UU. en Irán.

En última instancia, la Cámara de Representantes aprobó una resolución de poderes de guerra que buscaba poner fin a la guerra después de que un pequeño número de republicanos se uniera a la medida demócrata el mes pasado. El Senado ha votado nueve veces, incluyendo la semana pasada, pero no pudo alcanzar la mayoría necesaria.

Al mismo tiempo, el Congreso no autorizó afirmativamente la guerra con una resolución de uso de la fuerza, como se ha hecho en ciertos otros conflictos, incluida la guerra de Irak.

“Me alegra que el conflicto finalmente haya terminado y espero que la tregua se mantenga”, dijo la senadora Jeanne Shaheen de Nuevo Hampshire, la principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Pero también señaló que el país debe ser realista sobre lo que ha sucedido. Ninguno de los objetivos del presidente se ha alcanzado, dijo, y Irán obtuvo concesiones significativas.

“El pueblo estadounidense está pagando el precio con costos más altos en todos los aspectos de la vida y decenas de miles de millones de dólares en impuestos gastados”, señaló.

[Mascaro escribe para Associated Press. La escritora de AP Mary Clare Jalonick contribuyó a este informe.]