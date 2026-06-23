Diomande podría ser el reemplazo ideal de Salah para Liverpool, dice Carragher

Jamie Carragher cree que el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, podría encajar bien en el Liverpool mientras buscan reemplazar a Mohamed Salah de cara a la próxima temporada.

Liverpool se enfrenta a un verano importante bajo el nuevo entrenador Andoni Iraola, con los iconos de Anfield, Salah y Andy Robertson, ambos partiendo como agentes libres.

La influencia de Salah se echará especialmente de menos, ya que su salida llega poco más de un año después de igualar el récord de participación goleadora en una sola temporada de la Premier League (47) durante la campaña ganadora del título del Liverpool en 2024-25.

Salah es el máximo goleador y asistente de todos los tiempos del Liverpool en la Premier League, anotando 191 goles en la competición para los Reds y asistiendo en 93 ocasiones.

Los Reds ya han asegurado un acuerdo de 40 millones de libras (34,5 millones de libras esterlinas) para fichar al extremo Víctor Muñoz del Osasuna, pero se cree que están en busca de más incorporaciones en las zonas anchas, siendo Diomande su principal objetivo.

Diomande registró 22 participaciones en goles para el Leipzig en 2025-26, anotando 13 veces y proporcionando un máximo conjunto de nueve asistencias.

Entre los jugadores de la Bundesliga en todas las competiciones, solo Michael Olise del Bayern de Múnich (140) completó más regates que Diomande (132) a lo largo de la campaña, y ha mantenido su buena forma en la Copa del Mundo.

Diomande tuvo una actuación de Hombre del Partido cuando Costa de Marfil venció a Ecuador 1-0 en su partido inaugural, antes de desempeñar un papel clave en su gol en una derrota por 2-1 ante Alemania.

Y Carragher ha visto lo suficiente para creer que Liverpool estaría en lo correcto al apuntar al joven de 19 años, quien también ha sido relacionado con el París Saint-Germain.

“No estoy viendo al RB Leipzig cada semana, pero ha tenido un gran impacto en Alemania, no hay duda al respecto. Veo sus estadísticas y cosas en las redes sociales,” dijo Carragher a Sky Sports.

“Estuvo fantástico en el primer partido en la Copa del Mundo, menos en el segundo, pero sigue siendo un verdadero peligro y asistió en el gol de su equipo.

“Creo que estaríamos comprando potencial, no lo que es ahora. Es un chico de 19 años, pero cuando lo ves, físicamente, parece que tiene todas las cualidades.

“Cuando piensas en todo el éxito que ha tenido el Liverpool con jugadores rápidos y físicos en las bandas como Mohamed Salah, Sadio Mané, especialmente esos dos.

“Parece tener ese tipo de características, y eso es lo que al Liverpool le faltó la temporada pasada, velocidad en las zonas anchas.

“Ya tienen un fichaje, en Muñoz del Osasuna, y creo que también querrían algo de velocidad en el lado opuesto. Eso parece ser hacia dónde van en el mercado.

“¿Vale la pena? El tiempo lo dirá. Liverpool gastó mucho el año pasado y en este momento dirías que esos jugadores no valieron la pena, pero aún tienen tiempo.

“No es mi dinero, así que si el Liverpool lo quiere, ¡que lo consigan!”

Diomande busca ayudar a Costa de Marfil a alcanzar por primera vez los octavos de final de la Copa del Mundo, y un punto contra Curazao el jueves aseguraría su progresión.

Diomande parece seguro de dejar el Leipzig, quien nombró al ex defensa argentino Martin Demichelis como su nuevo entrenador el lunes, aunque su precio de venta se sitúa supuestamente en alrededor de 130 millones de libras esterlinas (112 millones de libras).