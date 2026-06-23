Ver: Militares de EE.UU. matan a 3 en el último ataque a una supuesta lancha de drogas en el océano Pacífico

Ver: Militares de EE.UU. matan a 3 en el último ataque a...

El ejército de EE. UU. dijo que mató a tres personas en un ataque a una embarcación sospechosa de contrabando de drogas en el Océano Pacífico oriental el jueves.

El ataque fue llevado a cabo por el Comando Sur de EE. UU. a lo largo de lo que los funcionarios describieron como rutas conocidas de tráfico de drogas.

Un video publicado en X mostró una embarcación de rápido movimiento antes de ser impactada y estallar en llamas. El ejército no proporcionó evidencia que demostrara que la embarcación transportaba drogas.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que la embarcación era operada por organizaciones terroristas designadas y estaba involucrada en el tráfico de estupefacientes.

El ataque es parte de una campaña militar en curso de EE. UU. contra presuntos traficantes de drogas en América Latina que comenzó en septiembre.

Según cifras del ejército de EE. UU., al menos 211 personas han muerto en ataques similares de embarcaciones desde el inicio de la campaña.

El presidente Donald Trump ha dicho que EE. UU. está en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga y ha defendido los ataques como necesarios para detener la entrada de drogas al país y evitar muertes por sobredosis.

La administración ha publicado evidencia limitada públicamente para respaldar sus afirmaciones.

Los ataques han enfrentado críticas crecientes en Washington. Senadores el jueves pidieron al Pentágono que publique videos sin editar de las operaciones, según informes de Politico y el Washington Post.

Algunos legisladores también advierten que podrían desafiar la financiación de defensa debido a preocupaciones sobre la transparencia.

El 18 de junio, bajo la dirección del comandante del #SOUTHCOM, el Gral. Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal a una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que la embarcación estaba transitando por rutas conocidasâ€¦ pic.twitter.com/22B31fjZUK â€” Comando Sur de EE. UU. (@Southcom) 18 de junio de 2026

También se han planteado preocupaciones legales. Al principio de la campaña, dos supervivientes de un ataque inicial fueron posteriormente asesinados cuando un segundo golpeó su embarcación.

La Casa Blanca dijo en ese momento que la acción se tomó en defensa propia y siguió las leyes del conflicto armado. Algunos expertos legales han dicho que tal ataque sería ilegal según el derecho internacional.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha solicitado una investigación sobre los ataques.

Expertos designados por la ONU han dicho que el uso de la fuerza letal en estos casos podría constituir “ejecuciones extrajudiciales” y violar el derecho internacional marítimo.

El inspector general del Pentágono dijo en mayo que revisaría si el ejército siguió sus procedimientos de targeting, conocidos como el Ciclo de Targeting Conjunto de seis fases. La revisión no examina si los ataques fueron legales.

La campaña de EE. UU. inicialmente se centró en aguas entre Venezuela y Trinidad y Tobago antes de expandirse al Mar Caribe y al Océano Pacífico oriental.

Algunos sobrevivientes de algunos ataques han sido enviados de regreso a países como Ecuador y Colombia en lugar de ser detenidos por las autoridades de EE. UU.

Aunque los funcionarios estadounidenses afirman que los ataques tienen como objetivo interrumpir las rutas de tráfico de drogas, algunos expertos señalan que gran parte del fentanilo que ingresa a EE. UU. se contrabandea por tierra desde México, donde se fabrica con productos químicos de China y la India.

Insight Crime, un grupo de investigación que sigue los flujos de drogas a nivel mundial, dijo en abril que si bien algunas rutas han sido interrumpidas, el impacto general de la campaña marítima sigue siendo incierto.

La operación continúa bajo estrecha supervisión de legisladores y las Naciones Unidas, sin indicación aún de algún cambio en la política de EE. UU.

Referencias: cbc, republicworld